O Ministério Público do Estado de Rondônia publicou nesta segunda-feira (26/6), no Diário Oficial da Justiça, o edital 21/2018- PGJ, que traz o regulamento do 8º Prêmio de Jornalismo. As inscrições poderão ser realizadas no período de 1º a 31 outubro de 2018. Em breve, será lançada a página do 8º Prêmio MPRO de Jornalismo no portal da Instituição (www.mpro.mp.br), onde os jornalistas poderão acessar o regulamento e as fichas para inscrição.

A novidade desta edição é a inclusão de novas categorias que poderão disputar o prêmio. O 8º Prêmio MPRO de Jornalismo premiará matérias jornalísticas nas categorias Webjornalismo, Telejornalismo, Fotojornalismo, Repórter Cinematográfico e Universitário, sendo mantido o Grande Prêmio MPRO de Jornalismo para o detentor da maior nota entre os trabalhos inscritos.

O prêmio tem como tema nessa 8ª edição “A Informação como Instrumento de Garantia de Direitos”, centradas nas diversas áreas de atuação do MPRO: infância, meio ambiente, saúde, probidade, execução penal, criminal, combate às organizações criminosas, educação, entre outras.

Será concedido, ao todo, R$ 25 mil em prêmio. Sendo R$ 4 mil para as categorias Webjornalismo e Telejornalismo; R$ 2 mil para as categorias Fotojornalismo e Repórter Cinematográfico e R$ 1.000,00 para categoria Universitário, além de troféus e certificados aos vencedores. Ao vencedor do Grande Prêmio MPRO de Jornalismo, trabalho com a maior nota entre todas as categorias, um prêmio de R$ 12 mil, além de troféu e certificado.

Outra inovação em 2018, é que todo processo de inscrição será feito eletronicamente na página que será criada para o prêmio no portal da Instituição (www.mpro.mp.br). A Comissão Julgadora será formada por 12 membros, sendo quatro Promotores de Justiça e oito profissionais da área de comunicação que atuam em Assessorias de Imprensa locais e de outros Estados da Federação.

Podem concorrer ao prêmio as matérias publicadas ou veiculadas em jornais, revistas, sites noticiosos, rádios e TVs no período de 1º de novembro de 2017 até o último dia da inscrição (31 de outubro de 2018). Cada profissional poderá inscrever no máximo três trabalhos. Para cada trabalho deverá ser preenchida uma ficha de inscrição.

O Prêmio MPRO de Jornalismo teve sua primeira edição em 2011 e em 2017 teve 47 traballhos inscritos. A cerimônia de premiação dos vencedores deverá ocorrer em novembro, no auditório do edifício-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia.