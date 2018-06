A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) promove nos dias 28 e 29 de junho, das 14 horas às 18 horas, o curso “Qualidade no Atendimento ao Público”. O evento será no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CFPE).

As inscrições estão abertas exclusivamente para os servidores ligados à Semad e Secretaria-Geral de Governo. De acordo com a ouvidora Geral do Município, Luciane Szymczkat Oliveira, o curso visa promover a qualidade dos servidores no atendimento ao público de acordo com a realidade de cada secretaria.

Os palestrantes são técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e, todo o material didático e certificação será de responsabilidade da Escola de Contas (Escon).

Para informações e inscrições, fazer contato pelo telefone (69) 3901-3877 ou através do e-mail capacitacao2018@portovelho.ro.gov.br

Fonte: Comdecom