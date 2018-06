O projeto de Lei nº 1008/18 de autoria do deputado Léo Moraes (Podemos), que institui o Dia do Advogado Trabalhista foi aprovado na Assembleia Legislativa. A data será comemorada, anualmente, no dia 20 de junho e passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

O dia escolhido tem como marco a fundação da primeira Associação da Advocacia, a Associação Carioca de Advogados Trabalhistas em 1963. Conforme texto da lei, o Poder Público poderá promover, conjuntamente com entidades representativas dos advogados sediadas no Estado de Rondônia, atividades alusivas à data.

De acordo com Léo, a lei visa reconhecer os profissionais que, contribuem decisivamente para a afirmação e concretização dos direitos sociais e para a necessária harmonização de trabalhadores e empregadores. “Os advogados trabalhistas merecem a data comemorativa por sua relevância e pala concentração da atividade no Estado”, explica o parlamentar.

Autor / Fonte: ALE-RO