Começou nesta quarta-feira, 27, a implantação efetiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Município de Porto Velho com a realização do Workshop para priorizar projetos e ações sugeridas nos estudos socioeconômicos da capital. O evento está acontecendo na sede da Fiero e conta com a participação de pessoas comprometidas com o desenvolvimento da cidade, empresários e agentes públicos.

O presidente da Agência de Desenvolvimento (ADPVH), Marcelo Tomé, iniciou os trabalhos destacando que até dezembro acontecerá a consolidação do Conselho, com sua regulamentação como referência nas políticas públicas para garantir o planejamento futuro de Porto Velho.

Durante o workshop, segundo explicou o diretor técnico da ADPVH, Armando Moreira Filho, estão sendo trabalhadas onze temáticas com oportunidades de desenvolvimentos: Saúde, Segurança, Educação, Identidade, Gestão Pública, Conectividade, Logística, Energia, Ambiente de Negócio, Saneamento e Desenvolvimento Sustentável.

“Vamos sair daqui com as temáticas priorizadas para início da formação das Câmaras Técnicas que irão compor a governança e, até o final do ano, será criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e fazer com que as pessoas se apropriem com todo o conhecimento que está sendo gerado para que a cidade possa ser desenvolvida”, destacou Moreira.