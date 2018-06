Confira a programação abaixo

A Cooperativa Mista Agroindustrial de Machadinho do Oeste (Comamo) promove no dia 28 de junho, no Campo Experimental da Embrapa do município , o 9º Dia Especial do Café com Leite e Floresta. “A proposta do evento é focada na qualidade do café e difusão de conhecimento por meio da participação de especialistas de diversas partes do Brasil, tratando de assuntos pertinentes à consolidação das estratégias e políticas de sustentabilidade socioeconômica ambiental,” destaca o tecnólogo da Idaron, Ivo Bulhões.

O destaque desta edição será do engenheiro agrônomo e presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil (SINCAL), Armando Matiello, com mais de 40 anos de experiência na cafeicultura nacional, atuando em diversos trabalhos de aperfeiçoamento da qualidade do café, través do manejo e cuidados no pós-colheita, e falará sobre o foco na qualidade e rentabilidade do café. “O produtor de café de Rondônia pode agregar valor e obter um maior rendimento financeiro com sua produção, quando bem orientado, bastando empregar as técnicas corretas de manejo e condução”, explica Matiello.

Para o secretário de estado da Agricultura (Seagri), José Paulo Gonçales, o evento se firma como um importante ponto de difusão de tecnologias na cultura do café para a região de Marchadinho do Oeste. “O governo do estado vem apoiando o desenvolvimento sustentável da cafeicultura com a inserção de cultivares de alto poder produtivo e de novas tecnologias de manejo, por meio de dias de campo, feiras de agronegócio, fóruns, caravanas e concurso de qualidade de café no âmbito regional e nacional”, finalizou Gonçales.

Ele disse, ainda, que a estimativa da Conab para a safra 2018 é de que a produtividade média alcance 30,54 scs/ha, superando em 17% a safra passada. Com uma área plantada de café em produção de 71.605 hectares, ou seja, 3,6% menor em relação aos 74.255 hectares plantados na safra passada. Para a área em formação, na sua totalidade, constituída com mudas clonais, houve um incremento de 29,2% em relação à safra 2017, passando de 9.084 hectares para os atuais 11.734 mil hectares.

Entretanto, a área total de 83.339 hectares ocupada com a cultura de café, permanece a mesma em relação à safra anterior. No tocante à produção, a estimativa atual é de 2.186,8 mil sacas, representando um incremento de 12,8% em relação às 1.938,2 mil sacas colhidas na safra anterior.

O evento

O 9º Dia Especial do Café com Leite e Floresta é realizado pela cooperativa COMAMO com o apoio institucional da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri); Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia ( Emater-RO); Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-RO); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (Ifsuldeminas); Fundação de Apoio a Tecnologia Cafeeira (Procafé); Superintendência Federal de Agricultura do Estado de Rondônia (SFA-RO/MAPA); Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-RO) e da Secretaria Municipal de Agricultura de Machadinho D’Oeste(Semagri).

Programação:

Segundo o coordernador do evento, Ivo Bulhões, as estações serão fixas com as palestras sendo iniciadas simultaneamente a cada 40 minutos.

Manejo de solo em sistema agroecológico na agricultura familiar

Pesquisador Francisco da Chagas Leônidas – EMBRAPA/RO

Qualidade do café e a força de mercado

Classificador e degustador de café Benedito Alves – EMATER/RO

Gestão da propriedade e produtividade na atividade leiteira

Pesquisador Paulo Moreira – EMBRAPA/RO

O foco na qualidade e rentabilidade do café

Engº Agrônomo Armando Matiello – SINCAL/MG

Os desafios da governança corporativa e gestão compartilhada

Professora Mariluce Paes de Souza – UNIR

Sanidade nas mudas de café e riscos da clandestinidade

Tecnólogo Ivo Bulhões – IDARON

Adubação organomineral customizada

Professor e consultor Leslie Cruvinel – SEBRAE/MG

Para baixar o fôlder do evento clique aqui: Folder 9º Dia Especial do Café com Leite e Floresta