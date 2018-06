Os professores do Município de Porto Velho que lecionam nas escolas do eixo da BR 364, sentido Acre, até o distrito de Nova Mutum, terão um ônibus exclusivo para transportá-los a partir desta segunda-feira, 2. O veículo, avaliado em R$ 400 mil, foi doado pela Usina de Jirau. Serão atendidos mais de 70 professores, que trabalham em turnos diferentes.

O veículo foi entregue ao prefeito Hildon Chaves e ao secretário Municipal de Educação, César Licório, pelo diretor administrativo da Usina Jirau, Júlio Freitas na manhã desta terça-feira, 26. “Estamos resolvendo hoje um problema histórico, que é o transporte de parte dos professores da zona rural de Porto Velho”, destacou o prefeito.

De acordo com Hildon Chaves, o serviço contratado pelo Município, atendendo a legislação federal vigente,contempla apenas o transporte dos alunos. “Portanto, cabe ao educador buscar meios para chegar até às escolas onde os atuam”, observou.

“Sabemos que o auxílio que os educadores recebem não é suficiente devido as peculiaridades do setor rural e a distância até às unidades de ensino. Por conta disso, esse ônibus doado pela Usina Jirau, vai mudar a realidade de dezenas de professores que serão transportados com conforto e segurança até suas respectivas escolas”, disse o prefeito.

“Já destinamos o motorista que vai atuar no transporte, que é do quadro municipal e a documentação do veículo já está pronta. Está faltando apenas finalizar a rota”, declarou o secretário César Licório.

O diretor Administrativo da Usina Jirau destacou que a entrega do veículo ao Município não faz parte das ações de compensação. “Já vínhamos conversando com a Prefeitura de Porto Velho sobre uma possível parceria”, frisou.