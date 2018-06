A lei visa incentivar novos doadores de medula óssea e conscientizar a população sobre a importância do ato.

Foi sancionada a lei de autoria do Deputado Estadual Léo Moraes que isenta doadores de medula óssea a pagamentos de taxas de inscrições de concursos públicos.

Segundo o parlamentar, a proposta da lei “é incentivar novos doadores de medula óssea, conscientizar a população quanto a importância deste ato, que ainda é precário no Brasil e prestigiar as pessoas que já fazem parte do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME.”

De acordo com a lei, para obter a isenção, o candidato interessado deverá apresentar o documento oficial de doador emitida pelo Hemocentro do estado ou pelo REDOME.

Para ser um doador de medula óssea, basta procurar a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) para retirada de uma pequena quantidade de sangue do candidato. Os dados pessoais e o tipo de histocompatibilidade serão inclusos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea.

“Este ano ainda temos alguns concursos previstos, como o da Assembleia Legislativa de Rondônia e, acredito que é uma ótima oportunidade para que novos doadores possam se cadastrar. Esse gesto simples pode salvar a vida de uma pessoa.” Concluiu Léo.

