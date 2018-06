INGREDIENTES

300 g de bolacha Maria

150 g Açúcar + 1 pitada de sal

40 g de farinha maizena

6 gemas

4 claras

4 dl de natas

2 dl de leite

4 folhas de gelatina

Cacau em pó q.b.

café açucarado bem forte para demolhar

Película aderente

Bolo de bolacha molhadinho

MODO DE PREPARAÇÃO

Demolhe as folhas de gelatina em água fria. Num tacho disponha o leite, a farinha maizena, o açúcar, e as gemas, misture bem e leve ao lume até engrossar, mexendo sempre. Depois retire, verta para uma tigela e deixe arrefecer.

Escorras as folhas de gelatina e leve ao micro-ondas a derreter. Adicione ao preparado anterior e envolva.

Bata as natas em chantili bem firme. À parte bata as claras em castelo e junte às natas. Envolva com o preparado anterior.

Forre uma forma de bolo com película aderente. Disponha camadas alternadas de creme e bolachas passadas levemente pelo café. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Leve depois ao frio até solidificar, retire, desenforme, polvilhe com cacau em pó e sirva decorado a gosto.