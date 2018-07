Veículo será usado para transporte dos professores da Capital para os distritos

A Energia Sustentável do Brasil (ESBR), concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau, doou um ônibus zero quilômetro para a Prefeitura Municipal de Porto Velho realizar o transporte dos professores da Capital para os distritos e demais localidades do eixo da BR-364, especialmente Jaci Paraná e Nova Mutum Paraná. O ônibus tem capacidade para 38 passageiros e conta com rampa de acessibilidade.

Para o Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, este ônibus vai resolver de uma vez por todas o problema do transporte de professores. “Resultado de uma parceria com a Usina Jirau. Nós estamos colocando à disposição um ônibus zero quilômetro com todo o conforto e dignidade que o nosso professor merece ao ser transportado da Capital para os distritos”, ressalta o Prefeito.

O Secretário Municipal de Educação (Semed), César Licório, conta que os professores enfrentam dificuldades para o deslocamento até as escolas em que trabalham. “Nós da Semed só temos a agradecer à Usina Jirau por mais este benefício, um de tantos que já fizeram pela educação. A Usina está fazendo com que a gente dê qualidade ao transporte dos professores e com segurança”, fala Licório.

O Diretor Administrativo da ESBR, Júlio Freitas, informa que a doação é uma liberalidade da ESBR como forma de contribuir com o desenvolvimento da região. “Havia uma dificuldade e o ônibus vem oferecer uma garantia a mais para que a Prefeitura consiga ministrar as aulas com regularidade nas regiões distantes da Capital”, conclui.