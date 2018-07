Projeto Capacita Rondônia

Com a presença dos alunos, autoridades e familiares, foi realizada, na noite da última quinta-feira (28), na quadra de esportes da escola Raimundo de Oliveira Mesquita no município de Costa Marques, a entrega dos certificados de conclusão dos cursos de Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, Recepcionista, Agente de Informações Turísticas e Cozinha Regional.

A cerimônia contou com a presença do Diretor Regional do Senac Rondônia, Hilton Gomes, Prefeito de Costa Marques, Vagner Miranda, Presidente do IDEP, Miguel Câmara, Presidente da Câmara Municipal de Costa Marques, Antônio Augusto e o Secretário de Ação Social, Amaury Ribeiro, entre outros convidados.

O diretor do Senac-RO, Hilton Gomes, destacou ser uma grande alegria estar pela primeira vez em Costa Marques para participar de mais uma formatura do Senac. “Hoje é um dia muito especial. Pela primeira vez realizamos uma formatura em Costa Marques, e ver essa quadra cheia de formandos, dá um sentimento de missão cumprida em saber que o Senac Rondônia conseguiu mais uma vez formar profissionais prontos para o mercado de trabalho. Espero voltar para mais formaturas, sucesso a todos”, disse.

Durante a cerimônia, houve ainda apresentações de diversos Projetos Integradores, shows culturais e a escolha de um aluno de cada turma para receber simbolicamente o certificado de conclusão de curso.

Ao final da solenidade, todos foram convidados a degustarem de um cardápio preparado pelos próprios alunos do curso “Cozinha Regional”, composto por Bolinho de Arroz e Peixe ao Molho de Açaí, Arroz com Mix de Castanhas, Caldeirada de Tambaqui, Creme de Cupuaçu, Cocada de Castanha do Pará, Sucos de Cupuaçu e Hortelã.

Os cursos, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) do Governo do Estado, são gratuitos e têm o objetivo de dar condições de empregabilidade aos jovens, a partir de 16 anos, e adultos de baixa renda de 42 localidades do estado, possibilitando o engajamento no mercado de trabalho de forma abrangente