Lanches serão distribuídos ao final de cada treino

A Prefeitura de Porto Velho continua investindo nas categorias de base da área esportiva. A partir desta quarta-feira,4, os 600 alunos matriculados no programa “Talentos do Futuro”, executado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), passam a receber lanches após o treino.

A solenidade para oficializar esse ato será realizada pelo prefeito Hildon Chaves e pelo secretário Municipal de Esportes e Lazer (Semes), Gerson Costa, às 16h de hoje(quarta), no Parque Aquático Vinícius Danin, anexo à Escola Padrão, no Bairro Cuniã.

Nesta primeira fase serão atendidas as modalidades coletivas (vôlei, basquete, handebol, futsal e futebol de campo) e individuais (judô, natação, xadrez, taekwondo e ginástica rítmica) realizadas nas escolinhas existentes nas zonas Norte, Sul e Leste de Porto Velho. Entre os alunos atendidos, estão 50 crianças com deficiência que também participam do projeto.

De acordo com o secretário da Semes, Gerson Costa, a alimentação será custeada com recursos próprios da pasta. “Em umasegunda etapa, dependo do orçamento, atenderemos o projeto Talentos do Futuro 2 e o 3. O primeiro contempla associações de bairros, e o segundo atende os distritos – ambos totalizam 5. 200 alunos”, destaca o gestor.

Gerson lembra que boa parte das crianças atendidas pelo programa são de baixa renda. “São famílias carentes que, em sua maioria, sequer tem recursos para adquirir um sapato adequado para a prática esportiva”, declara

Ele afirmou que é determinação do prefeito para que seja oferecida uma alimentação de qualidade aos alunos que praticam esporte por meio das escolinhas do Município.

