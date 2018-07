Promoção “Chute a Gol” promete fazer sucesso entre os fanáticos por futebol.

O Porto Velho Shopping lança, nesta segunda-feira (02/07), a promoção “Chute a Gol”, uma competição que traz o Kinect Experience, um dos maiores games virtuais do mundo. Quem acertar mais gols pode levar para casa um kit com TVs, home theather e vídeo game.

A ação trata-se de um jogo de erros e acertos. Quem possuir mais habilidade no chute e maior número de tentativas têm mais chances de ganhar e promete proporcionar uma experiência única para os usuários com uma bola virtual e simulação de chutes. Para participar, basta consumir R$ 80 no shopping. A cada chute, as chances do participante aumentam.

A promoção acontece até o dia 22 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Ao final do ranking, os três participantes melhores qualificados terão direito a uma TV 49 polegadas (1º lugar), um Home Theather e um console Microsoft Xbox One. O 2° lugar ganha uma TV 43 polegadas e um console Microsoft Xbox One S e a 3ª colocação leva uma TV de 40 polegadas.

Segundo a gerente de Marketing do Porto Velho Shopping, Taciana Melo a novidade traz interatividade e tecnologia para o estabelecimento na época da Copa. “Buscamos constantemente oferecer experiências inovadoras e não seria diferente durante o mundial. Trouxemos um game divertido e cheio de premiações para os nossos clientes”. O jogo acontece na Galeria de Arte do shopping, localizado no 2º piso, e será aberto ao público de todas as idades.