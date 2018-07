A família do deputado estadual Lazinho da Fetagro e equipe de mandato vem, por meio deste, comunicar que o deputado Lazinho da Fetagro sofreu na última sexta-feira (06) um infarto do miocárdio, passou por atendimento e procedimentos médicos necessários e recupera-se bem, com situação de saúde estável.

Mas, ainda que com todo êxito no enfrentamento ao problema cardíaco é de indicação médica que o deputado cumpra repouso por alguns dias. Por esta compreensível razão, informamos que as agendas do deputado Lazinho da Fetagro serão mantidas e cumpridas por sua chefia de gabinete e assessoria.

O deputado Lazinho da Fetagro e família declaram exaltação a Deus pela proteção recebida e registram seus agradecimentos a preocupação e carinho de todos.