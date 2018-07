Trecho da RO-387, agora conhecida como Rodovia Lúcia Tereza, será duplicado.

A duplicação de um trecho que somado chega a pouco mais de quatro quilômetros, entre o Trevo de entrada e o Portal, na RO-387, conhecida como Rodovia Lúcia Tereza, em Espigão do Oeste, está assegurado graças ao empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB) e Cleiton Roque (PSB), junto ao Governo do Estado, que liberou o recurso da ordem de R$ 2,5 milhões.

Nesta semana, em Porto Velho, o vice-prefeito Waltinho Lara (PSDB), se juntou aos dois deputados no ato de assinatura do convênio, no valor de R$ 2,5 milhões, pelo diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Luiz Carlos Katatal. A contrapartida da prefeitura é de R$ 278 mil, somando um total de R$ 2,7 milhões.

“Será uma obra importante, com um grande investimento, mas que vai garantir um melhor acesso, através da RO-387, agora chamada de Rodovia Lúcia Tereza, ligando Espigão à BR-364”, explicou Maurão.

Além dos 4km de asfalto duplicado, o projeto inclui a extensão da pista da ciclovia em mais 1.555 metros e a pista de caminhada em 1.302 metros.

No ano passado, o presidente garantiu a liberação de emenda, no valor de R$ 100 mil, para a compra de massa asfáltica para obras de tapa-buracos nas ruas e avenidas de Espigão do Oeste.