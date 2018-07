Publicação apresenta o comparativo de produção, produtividade e preços ao longo dos anos

A segunda edição do Boletim Agropecuário de Rondônia, produzido pela Embrapa, traz dados e análises sobre a produção de grãos, café, mandioca e banana, com o acompanhamento da produção, produtividade e também dos preços destes produtos. No caso dos grãos, são apresentados comparativos dos últimos 15 anos e, para os demais itens, das duas últimas safras. Além disso, são analisados o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Rondônia e dados de exportação.

Por meio deste Boletim, a Embrapa Rondônia disponibiliza ao público o acompanhamento trimestral da produção agropecuária no estado, com análises do comportamento do setor como um todo. Esta segunda edição e a primeira, com detalhes, gráficos comparativos e análises estão disponíveis no portal da Embrapa Rondônia, ou diretamente no link: www.embrapa.br/rondonia/ boletim-agropecuario.

As edições deste periódico reúnem um conjunto de informações sobre a agropecuária do estado que está disperso em diversas fontes de dados oficiais, permitindo ao leitor acessar dados de maneira agregada e com análises. Além disso, a citação das fontes consultadas possibilita ao leitor se aprofundar no assunto, consultando-as diretamente.

Os dados apresentados são obtidos de fontes secundárias, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Emater-RO, entre outros.

Confira um pouco do que está disponível na segunda edição do Boletim:

Produção de grãos – a área plantada com grãos (arroz, feijão, milho e soja) em Rondônia apresentou crescimento médio anual de 3,7% nos últimos 15 anos. Destaque para as áreas cultivadas com milho e soja, que tiveram acréscimo de 38,6% e 420%, respectivamente. Cabe ressaltar também que, neste período, a soja teve incremento de 467,4% na produção. Já a cultura que apresentou maiores ganhos de produtividade no mesmo período foi o milho, que teve variação percentual positiva de 103,3%.

Café – Rondônia irá colher, em 2018, a sua segunda maior safra de café desde 2001, cuja estimativa média de produção é de quase 2,2 milhões de sacas de 60 kg de café beneficiado, com produtividade recorde de 30,5 sacas por hectare, o que representa crescimento de 12,8% e 17% em relação à safra do ano anterior, respectivamente. Já a área em 2018 teve redução de 3,6% em relação à da safra de 2017, indicando que o aumento estimado de café em produção da produção resultou da melhor produtividade obtida neste ano. O preço médio pago ao produtor no primeiro quadrimestre de 2018 foi 28% inferior ao praticado no mesmo período de 2017. O ideal é que o produtor consiga estocar pelo menos parte da sua produção, pois a tendência observada em anos anteriores é de aumento dos preços no período da entressafra.

Mandioca – A produção estimada de mandioca na safra 2018 é de 703 mil toneladas, 6,8% superior ao que foi obtido na safra 2017, enquanto a área colhida deve apresentar redução de 2,1%, com ganho de produtividade de 8,8%

Banana – Embora a área colhida deva ser menor do que a da safra de 2017 em 1,8%, ganhos de produtividade em torno de 25% possibilitarão o incremento de 22,7% da quantidade produzida. A área a ser colhida com banana na safra 2018 está estimada em 8.646 ha, com produção projetada de 93.856 toneladas e rendimento médio esperado de 10.855 kg por hectare.

Valor Bruto da Produção Agropecuária de Rondônia – está estimado em 8,65 bilhões de reais, resultado 4,7% inferior ao obtido em 2017. Os produtos de melhor desempenho foram a banana, a mandioca e a soja, enquanto o milho e o café tiveram resultado desfavorável, com redução de 27,3% e 24,4%, respectivamente. Destaque para o valor dos bovinos, que representa 61,7% do VBP rondoniense em 2018.

Exportações – As exportações de carne bovina e soja no primeiro quadrimestre de 2018 geraram receitas de US$ 177,9 milhões e US$ 206,1 milhões, respectivamente, resultados 28,1% e 12,8% superiores aos obtidos no mesmo período em 2017.