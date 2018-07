A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) fez a entrega de maquinários agrícolas para produtores rurais do município de Porto Velho e o distrito de Extrema.

As máquinas – uma retroescavadeira, um caminhão caçamba traçado e truncado; um trator de pneus com implementos, grades e arados – foram adquiridas com recursos na ordem de R$ 1 milhão de emenda parlamentar da congressista.

“Fico muito feliz em poder colaborar com a produção rural porque os principais alimentos que chegam a nossa mesa são produzidos no campo”, declarou a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que vem garantindo investimentos para diferentes setores dos 52 municípios rondonienses.

Há mais de 30 anos, os produtores rurais do distrito de Extrema, localizado há 330 quilômetros de Porto Velho, não recebiam maquinário zero quilômetro, os quais serão utilizados na manutenção e recuperação de estradas rurais da região.

Durante a solenidade de entrega das máquinas, realizada na sexta – feira, 6, de julho em frente a sede administrativa do distrito de Extrema, o prefeito Hildon Chaves (PSDB) destacou a importância da parceria com a tucana.

“Minha primeira missão aqui foi fazer seis quilômetros de estrada. Agora, através de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho, conseguimos comprar esses equipamentos que vão beneficiar a região com manutenção e recuperação de estradas vicinais, o que vai facilitar o escoamento da produção”.

