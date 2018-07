Trabalho de iluminação será finalizado até o final de setembro

A fim de garantir uma iluminação pública eficiente e de qualidade nos viadutos e elevados ao longo da BR-364, em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), adquiriu 60 postes de aço galvanizado, de 10 metros, e luminárias de LED de 250 Watts, que equivale a 600 Watts se comparados a lâmpadas comuns.

Os postes e luminárias serão instalados até o final de setembro no elevado do Trevo do Roque, no elevado da Jatuarana, nos viadutos da BR-364 com Campos Sales e no elevado da Três e Meio, onde toda a fiação da iluminação instalada em dezembro do ano passado foi furtada. “O trabalho de iluminação deve ser concluído até o final de setembro”, ressaltou o prefeito Hildon Chaves.

De acordo com a engenharia da Empresa de Desenvolvimento Urbano, o material adquirido tem vida útil superior, com economia de 45% no consumo em comparação às lâmpadas comuns. “Há vantagem também na manutenção, que é feita com um espaço de tempo maior”, explicou uma engenheira da Emdur, Gabriela Santos.

Sobre as luminárias adquiridas pela empresa, a engenheira explica que além da economia, elas possibilitam uma luminosidade mais intensa e melhor distribuída. “Os postes serão instalados nas laterais da rodovia para melhorar a segurança e otimizar a distribuição da luminosidade”, salientou a engenheira, acrescentando que todo o material deve ser entregue ao Município entre julho e agosto