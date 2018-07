Os diamantes seriam comercializados em Rondonópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com o Grupo de Operações com Cães (GOC-MT) apreendeu 115 pedras de diamantes durante uma fiscalização de veículos nesta segunda-feira (9), na BR-364, em Rondonópolis. Um homem identificado como Manoel de 35 anos foi preso com as pedras preciosas e após verificação foi constato ainda que o suspeito possui em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Conforme informações, a fiscalização faz parte da operação Égide. A PRF abordou um ônibus que fazia linha Porto Velho X São Paulo e em consulta, o indivíduo foi flagrado em uma das poltronas em posse dos diamantes. Ao ser indagado sobre a origem das pedras, o indivíduo disse se tratar de diamantes que ele comprou na cidade de Cacoal- RO para vender em Rondonópolis.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis e enquadrado no crime de usurpação de matéria prima ou bem da união.