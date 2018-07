Serão realizados atendimentos à população para prevenção e diagnóstico

A carreta do projeto Roda Hans, do Ministério da Saúde (MS), estará em Rolim de Moura (RO), nos dias 08 e 09 de agosto, das 08 às 13 horas, no pátio da Clinica da Mulher, realizando exames para detectar casos de hanseníase e tirar as dúvidas da população. O trabalho do MS é realizado em parceria com as Secretarias de Saúde do Município (SEMUSA) e do Estado (SESAU).

Qualquer pessoa com uma mancha esbranquiçada, avermelhada ou acastanhada, que seja dormente, deve procurar a Carreta da hanseníase no pátio da clínica da mulher para diagnóstico.

A hanseníase tem cura e o tratamento dura em média de seis meses a um ano, feitos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Cartão do SUS

Documento com foto