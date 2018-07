Uma soma apavorante, resume boa parte do que está nos acontecendo. Ela é tão simplória quanto desesperadora. Somemos: governo decadente e fraco + instituições aparelhadas pelos governos do PT, que duraram quase uma década e meia + economia fragilizada, não só por leis trabalhistas antiquadas e destruidoras do desenvolvimento, como ainda por uma carga pornográfica de tributos + um Congresso corrupto, ressalvando-se as exceções e, muito pouco representando os reais interesses da população + educação decadente, ineficiente, quase esdrúxula, onde estudantes chegam às faculdades sabendo menos do que um aluno de primeiro grau sabia há 40 anos atrás + um Judiciário parcialmente aparelhado, politizado, com alguns dos seus membros tomando decisões estapafúrdias e que sacodem a Nação + um povo perdido, desempregado, sem esperança! Se poderia somar muito mais ingredientes nessa equação funesta. O resultado disso tudo é o Brasil que estamos vivendo. À beira de um ataque de nervos. À beira de um colapso social. À beira do desespero. No seu país diferenciado, que nada tem a ver com o nosso, o real, há autoridades de todos os tamanhos abusando dos seus poderes, usurpando de medidas que jamais seriam aprovadas pela maioria da população, tratando-nos como se fôssemos um povo idiotizado e sem poder de raciocínio ou de reação. Estão brincando com fogo! Correm todos os riscos, expõem-se, perdem o senso da responsabilidade, apenas para servir a interesses que não são os nossos. Escudam-se atrás de discursos pífios e sem sentido, com palavreado difícil, imaginando que assim poderão nos enganar mais facilmente. Mas, é bom que se diga: um dia, talvez sejam eles os alvos dos engodos. E então as coisas podem ficar muito difíceis para tantas Suas Senhorias.

Não há melhor regime que o democrático. Mas essa democracia que estamos vivendo, com o tacão pisoteando a população; fazendo-a de idiota, cobrando dela a derrama, que já chega a quase dois quartos, o dobro do que levou Tiradentes à revolta, apenas para sustentar a obesidade mórbida dos Poderes; a forma como parte do Judiciário tem agido; a incompetência e a inércia do Congresso; um governo sem rumo, essa é a verdadeira democracia? A que faz leis para proteger bandidos, enquanto 50 mil brasileiros são assassinados todo o ano? A que premia a impunidade? A que age em função de holofotes da mídia e de interesses corporativos? Que democracia é essa, onde um Desembargador, transformado em superautoridade, apenas como plantonista de final de semana, manda soltar seu ex chefe, condenado por corrupção, sem se considerar impedido, e, pior, fica tudo por isso mesmo? É essa a democracia que querem nos impor? Aceitaremos sempre o papel de vítimas? Portanto, que se cuidem os poderosos de plantão, que andam rindo do povo brasileiro em suas salas acarpetadas, com ar condicionado e dinheiro abundante. A evolução da democracia pode ser o fim de tantas injustiças. Que se preparem!

SINDICATOS PRESSIONAM DANIEL

A sucessão estadual teve momentos de tensão e muita boataria nos bastidores, depois que o site Painel Político, do jornalista Alan Alex, publicou notícia de que nesta segunda-feira à noite seria lançada, oficialmente, a candidatura de Daniel Pereira à própria sucessão. Nenhuma fonte palaciana confirmou a informação, embora não haja fumaça sem fogo. A verdade é que Daniel se encontrou, numa reunião, com um grande número de sindicatos (tudo a portas fechadas), num importante hotel da Capital. Sem pauta definida, sem se saber se os sindicalistas são apenas das entidades representativas do funcionalismo público ou tinha mais gente; enfim, sem mais informações, a conversalhada rolou solta. A verdade é que há sim, dentro do Palácio Rio Madeira/CPA, gente linha de frente, exigindo que Daniel se candidate. Há sim assessores – inclusive no primeiro escalão – cobrando do presidente regional do PSB, Mauro Nazif, que oficialize nome do atual Governador para a sucessão. O encontro com os sindicalistas, armado de dentro do Palácio, foi uma forma do Governador ouvir de seus amigos e companheiros de longos anos, um apelo para que considere a possibilidade da candidatura. Nessa terça, o assunto estará em todas as rodas da política, até porque os resultados de uma reunião desse porte não ficam em segredo mais do que algumas horas. Ou seja, o assunto vai esquentar daqui para a frente.

MUITO LONGE DA DECISÃO

Em termos de sucessão, o que há de real, até agora, é que Maurão de Carvalho anda nadando de braçada, na pré campanha para o Governo. De vez em quando aparece alguma fofoca, algum boato, tentando colocá-lo como um nome não consolidado, mas nada pega em Maurão. Ou pelo menos não pegou até agora. Onipresente em todas as regiões do Estado, seu nome vai firme e forte para ser confirmado na convenção do MDB, entre o final de julho e o início de agosto. Enquanto isso, os demais candidatos estão também batalhando. Acir Gurgacz igualmente garante que está consolidado e diz ter certeza que, na hora decisiva, o eleitorado vai apoiar seu projeto de Governo. Expedito Júnior vai anunciar, provavelmente no início da semana que vem, que será sim candidato ao Palácio Rio Madeira/.CPA, mas ainda pode fechar acordos, até com o próprio Daniel Pereira, como já informou essa coluna. A menos de três meses da hora de bater o martelo, ainda existem dúvidas cruciais sobre a disputa estadual, embora também já estejam definidas as candidaturas de Vinicius Miguel, pela Rede e de Paulo Benito, pelo PT. Benito, aliás, também esteve presente na pré convenção do Podemos, sábado passado, discursando em nome do partido. Sua candidatura só não se confirmará se os petistas fecharem acordos com outras siglas, que priorizarem o nome de Fátima Cleide ao Senado.

A BATALHA PELO SENADO

Novos eventos estão ocorrendo na corrida pelo Senado. Principalmente dentro do MDB. Uma ala quer que apenas Valdir Raupp seja candidato. Outra, quer ele e Confúcio Moura, como foi acordado antes de Confúcio deixar o Governo, para entrar na briga. O ex Governador anda por Brasília, não só visitando amigos, familiares e correligionários, mas também conversando com a alta cúpula do MDB nacional. Não se sabe o teor das conversas e nem se ele foi pedir algum tipo de apoio, mas que houve vários encontros, houve sim! De outro lado, o grupo adversário com mais chances se fortalece. Jesualdo Pires, o ex prefeito de Ji-Paraná que deixou o cargo para concorrer com uma das maiores aprovações da história de um Prefeito rondoniense, consolida seu nome em várias regiões. Tucanos e o DEM vêm com outro candidato muito forte: o jovem deputado federal Marcos Rogério, que está abrindo mão de uma reeleição praticamente certa, para tentar uma cadeira senatorial. Tem ainda Fátima Cleide, que chega com a força do tradicional eleitorado do PT. Há um sexto nome, o do professor Aluízio Vidal, que pode incomodar muito aos até agora considerados com maiores chances. É bom que os emedebistas não percam essas questões de vista…

TERRORISTAS PRESOS. E SOLTOS…

Mascarados, fortemente armados, ameaçadores, colocando armas poderosas na cabeça de suas vítimas; roubando tudo o que podiam roubar: cenas de filme de gângster? Não é, mas poderia ser, sim. O resumo é de uma ação de um grande grupo de membros da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), uma associação criminosa que ataca fazendas e propriedades privadas no interior do Estado e que, mais uma vez, teve vários dos seus integrantes presos. Em poucos dias, contudo, todos estarão soltos de novo, pela legislação benevolente e de proteção ao crime, prontos para cometer os mesmos delitos. Dias atrás, fortemente armados, vários membros da LCP invadiram novamente uma fazenda em Alvorada do Oeste, que já foi atacada outras vezes. Ali, a Justiça determina a reintegração de posse e os bandidos saem. Horas depois de cumprida a ação policial, eles voltam a atacar de novo, como fazem em várias regiões do Estado. Dessa vez, a PM e a Polícia Civil, em ação conjunta, prenderam nada menos do que 53 destes marginais. A maioria estará livre em breve, para atacar de novo. Não está na hora de considerar essa organização criminosa como terrorista?

QUEDAS DE ENERGIA

A constante falta de energia em bairros da região voltou com força, depois de um longo período em que os cortes se tornaram menos comuns. Em algumas áreas, incluindo o centro de Porto Velho, as quedas de energia já estão causando prejuízos a moradores, inclusive com queima de eletrodomésticos. Uma das áreas mais atingidas, neste período mais recente, é a área do bairro São João Bosco, onde, aparentemente, a estrutura do sistema de transformadores não consegue dar conta do alto consumo. Em menos de cinco dias, faltou energia duas vezes, ambas em torno de uma hora. Moradores da área estão pedindo à Eletrobras Rondônia/Ceron, que revise a situação naquele bairro, bastante populoso, para que o problema acabe de vez. No ano passado já houve uma ação para melhorar o abastecimento no São João Bosco e áreas próximas, mas, ao que parece, não foi o suficiente. Os consumidores, que pagam um dos preços mais altos das contas de luz do país, exigem um atendimento melhor.

BENITEZ E A TENTATIVA DO GOLPE

O texto começa assim: “os comunistas tem expertise em armar confusão, até no sentido de confundir a opinião pública. Começam com uma inverdade tantas vezes repetida, que o povo vai achando que é verdade, como as expressões “condenação sem provas” e “Lula Livre!”. Daí, partem para provocações que, se der certo, festejam e, caso dê errado, acusam as “elites” de atrasadas, conservadoras, neo liberais e outros termos criados só para tentar incutir na população, um temor de que algo pior vai acontecer”. Mais adiante: “na prática, são sutis e espertos. Esperam um Desembargador da elite partidária do PT assumir um plantão estratégico, tinham a petição e argumentos prontos e tiraram proveito do jogo Brasil X Bélgica. Caso conseguissem liberar Lula e o Brasil ganhasse o jogo, teríamos o ambiente perfeito para não haver reação”. E ainda, porque não deu certo: “só não contavam com a astúcia da Bélgica, com o apoio de Fernadinho e com a reação inteligente de Moro, Thompson Flores e Gebran Neto”. Esses são trechos de um longo e inteligente artigo assinado pelo ex promotor de Justiça Ivo Benitez, sobre os acontecimentos do final de semana. Está nos sites e nas redes sociais. Vale a pena ler todo o contexto!

PERGUNTINHA

Depois do que aconteceu no domingo, você acha que o ex Presidente Lula saiu fortalecido ou, ao contrário, ainda mais fragilizado, em todo o processo político e jurídico que está enfrentando?