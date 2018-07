Em assembléia geral realizada ontem, quarta-feira, 5/7, em Ji-Paraná,

os funcionários das cooperativas de crédito do sistema Credisis

aprovaram a proposta patronal de reajuste salarial de 5% e de reajuste

de 17,65% nos tíquetes, além do 13º tíquete no mesmo valor.

Com isso, os tíquetes passam de R$ 850 para R$ 1.000,00 mensais.

A proposta inicial da pauta de reivindicações dos trabalhadores era o

reajuste que contemplasse o índice de inflação do período mais um

ganho real de 5%, e o valor dos tíquetes a R$ 1.200,00 mensais,

considerando o forte crescimento e a alta lucratividade das

cooperativas de crédito em todo o Estado.

O presidente José Pinheiro, o diretor de Cooperativas do Sindicato,

Antônio Tavares, o diretor da Regional Ji-Paraná, Irineu Almeida e o

diretor da Regional Ariquemes, Jonas Pinheiro, explicaram aos

trabalhadores que, após três rodadas de negociação, os representantes

do Credisis afirmaram que esta era a proposta final por parte dos

empregadores, e que não haveria mais como avançar nos índices.

Na primeira rodada de negociações o sistema apresentou a proposta de

apenas 4% de reajuste salarial e de 7,5% nos tíquetes. No decorrer das

negociações a proposta foi elevada para 5% de reajuste salarial e

14,94% nos tíquetes.

Com esse índice apresentado pelos patrões no mês passado, os tíquetes

passariam de R$ 850 para R$ 977 ao mês. A proposta foi apresentada no

dia 14 de junho para os trabalhadores e, na assembléia, com auditório

cheio, ela foi recusada por unanimidade no mesmo dia.

O Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de

Rondônia (SEEB-RO) então requereu aos representantes patronais a

reabertura de novas rodadas de negociação para que fosse possível

chegar a índices mais justos para a categoria e ontem, em nova

assembléia, a nova proposta foi enfim aprovada pela maioria dos

trabalhadores.

“Enfrentamos mais uma difícil jornada nas negociações e, mesmo após a

rejeição das propostas anteriores – que eles (os patrões) diziam ser a

proposta final – ainda assim insistimos para que os índices fossem

repensados, pois entendemos que o ramo das cooperativas de crédito tem

sim condições de permitir reajustes mais justos para seus empregados

e, após o reajuste dos tíquetes para R$ 1.000,00 mensais, enfim

conseguimos a aprovação dos trabalhadores”, enfatiza José Pinheiro,

presidente do Sindicato.

—

RONDINELI GONZALEZ – DRT 00700