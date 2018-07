O curso preparatório Mais – Enem e Vestibulares iniciou nesta segunda-feira (09) mais uma turma de Intensivão Enem 2018 e, durante toda a semana, alunos interessados podem assistir gratuitamente as aulas dos módulos que mais têm dificuldade, por exemplo. Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone 3211-6029 ou 99236-1748.

As aulas do Intensivão são divididas por módulos de acordo com as competências exigidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): sendo: Matemática e suas tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Redação e estrutura textual.

Bruna Hernandes, coordenadora do curso preparatório, explica que o aluno pode optar por se matricular em todos os módulos, ou somente nos que ele tem mais dificuldade. “Sabemos que a prova está próxima e não temos mais tempo a perder. No Intensivão, o aluno será preparado com diversos exercícios práticos que facilitam a fixação dos conteúdos”, completa. As aulas experimentais ocorrem das 18h30 às 22h40.

Para os interessados em efetivar matrícula, o investimento é a partir de R$ 90,00 o módulo, podendo o aluno se inscrever em quantos quiser, optando pelo período vespertino, das 13h40 às 18h50, ou noturno, das 18h30 às 22h40.

O Objetivo atua há muito tempo em Porto Velho, sendo referência em educação no Estado de Rondônia, e por meio do curso preparatório Objetivo Mais vem aprovando seus alunos nos vestibulares de todo país.

A Unidade está localizada na rua Paulo Freire, 4767, bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Mais informações pelo site http://meuobjetivo.com.br/ ou pelo telefone 3211-6000.