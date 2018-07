Confira a lista atualizada dos testes e resultados de melhores antivírus pagos de 2018. Se você está a procura de um antivírus pago e não sabe qual vale mais a pena investir, confira nosso comparativo e decida qual o melhor para você.

Todos os anos, o Oficina da Net apresenta seu comparativo entre os melhores antivírus pagos, baseado nos testes realizados pela empresa AV-Comparatives, uma renomada especialista em softwares de segurança digital. E na edição de 2018, houve algumas alterações no ranking, se compararmos às listas dos anos anteriores. Enquanto algumas marcas de antivírus ganharam um maior destaque, outras caíram nos conceitos. Confira abaixo a lista completa com todos os melhores antivírus, separados por cada quesito e no conceito geral.

O teste de proteção do mundo real é atualmente o teste mais abrangente e complexo disponível, usando um grande número de possibilidades. O computador utilizado para testar os antivírus foi um Microsoft Windows 10 Pro RS3 64 Bit, com software de terceiros atualizados (como Adobe Flash, Adobe Acrobat Reader, Java, etc.).

Devido às atualizações dos softwares de terceiros, é um grande desafio encontrar e executar malwares. Em um um sistema desatualizado, com aplicativos de terceiros não corrigidos/vulneráveis, é bem mais fácil encontrar as pragas virtuais. O Teste de Proteção Dinâmica Real de Todo o Produto foi realizado no mês de abril de 2018. Para mais informações sobre os testes de proteção do mundo real, acessehttp://www.av-comparatives.org.

Os melhores antivírus pagos de 2018

Confira abaixo a lista com as 14 marcas participantes:

Avira

Bitdefender

BullGuard

Emsisoft

ESET

F-Secure

K7

Kaspersky

McAfee

Quick Heal

Norton

Tencent

Trend Micro

VIPRE

Os testes foram realizados nas seguintes categorias:

Proteção real

Performance

Teste de falsos positivos

Detecção em arquivos

Malware protection

São 4 faixas de pontos, do melhor para o pior:

Faixa 1: 10 pontos

Faixa 2: 8 pontos

Faixa 3: 6 pontos

Faixa 4: 2 pontos

Cada resultado de teste será separado por faixas de resultados. Assim é possível pontuá-los e definir quais são os melhores pontuadores.

Melhores antivírus pagos na proteção em tempo real

A proteção em tempo real é a capacidade do antivírus de estar sempre atento à todos os passos digitais do internauta e identificar uma ameaça antes mesmo de ela infectar o computador. Ou seja, o antivírus monitora todos os acessos realizados na máquina, o tempo todo.

Os resultados são baseados em 224 testes de tempo real, como acesso a URLs maliciosas, download de direto de softwares, download de malwares. O teste é baseado no uso de um internauta comum.

Gráfico de teste de proteção em tempo real

teste de proteção em tempo real

Neste gráfico consideramos que os softwares foram classificados pelas seguintes notas:

10 – Avira, Bitdefender, F-Secure, McAfee, e Trend Micro

8 – Kaspersky, K7, ESET, VIPRE, Norton e Tecent

6 – BullGuard

2 – Emsisoft e Quick Heal

Nota: vale lembrar que, não é pelo fato dos softwares terem atingido a nota 10, que você estará 100% seguro na proteção em tempo real.

Melhores antivírus pagos em performance

O teste de performance mede o impacto do software em relação ao desempenho do computador. Ou seja, o quanto o antivírus deixa o seu PC mais lento.

Os testes foram realizados em um computador Lenovo G50, com um processador Intel Core i3-4005U, 4 GB de RAM e HD SDD, com Windows 10 RS3 de 64 bits limpo. Os testes foram feitos com uma conexão ativa com a Internet para permitir o impacto real dos serviços e recursos na nuvem. As atividades de performance foram:

Cópia de arquivos

Compactar e descompactar arquivos

Instalar e desinstalar aplicativos

Abrir aplicativos

Download de arquivos

Sites de Navegação

Abaixo o gráfico geral de performance:

Melhores antivírus pagos em performance

Este gráfico funciona de modo contrário ao que vimos anteriormente. Agora, quanto maiores são as barras, melhor para ser utilizado no PC, pois menos o antivírus impacta na performance da máquina. A pontuação funciona da seguinte forma:

15 pontos: Ótimo

10 pontos: Bom

5 pontos: Medíocre.

Confira a pontuação das marcas analisadas:

10 – Quick Heal, Trend Micro, VIPRE, Norton, F-Secure, Avira e BullGuard (acima de 15).

8 – Emsisoft

6 – Bitdefender, McAfee, Kaspersky, ESET e Tecent (faixa que se sobressaiu aos 5 pontos).

2- K7 (faixa inferior aos 5 pontos)

Melhor antivírus pago no teste de falso positivo

O teste de falso positivo mostra a capacidade ou não do antivírus de saber detectar uma verdadeira ameaçã de um arquivo legítimo, arquivos crackeados e keygens. Todos os antivírus podem se enganar com esse tipo de arquivo e acusar um vírus que na realidade não existe Isso é absolutamente normal. Mas este teste ajuda o usuário a identificar quais as marcas menos se enganam.

Esse teste é de extrema importância, pois quando um antivírus detecta um arquivo legítimo como malicioso, ele impede que o usuário possa copiar arquivos para dentro do computador, através de um pendrive, ou baixar da internet.

Veja o resultado do teste de falso-positivo

Melhores antivírus pagos – Teste do Falso-Positivo

Dentre os melhores antivírus pagos no teste do falso positivo, destacamos os resultados do Avira e o ESET. Já o destaque ruim foi do Trend Micro, software que mais acusou falsos positivos.

10 – ESET e Avira

8 – Bitdefender, Bullguard, VIPRE,

6 – McAfee, Quick Heal, Emisoft, F-Security, Kaspersky

2 – Trend Micro, Tecent, Norton e K7

Melhores antivírus pagos em detecção

No testes de detecção, é avaliado a capacidade geral do antivírus de detectar uma praga virtual. Mas lembrando que este teste vale para uma máquina com a internet ativa. Os testes foram realizados em uma máquina conectada à internet. Quando o PC está desconectado da internet, a taxa de detecção normalmente é bem diferente. Para que o antivírus possa agir de forma correta, é importante que o usuário sempre deixe a maquina com a internet ativada.

O último teste realizado pelo AV-Comparatives é de setembro de 2016, e é ele que usaremos como base, já que é o mais atualizado que conseguimos.

Confira o resultado do teste de detecção:

Melhores Antivírus Pagos – Teste de Detecção

Como você pode ver no gráfico, a grande parte dos softwares tiveram uma boa pontuação, veja descrito abaixo:

10 – AVIRA, Bitdefender, F-Secure, Kaspersky, Tencent e VIPRE, com 99,9% de detecção;

8 – McAfee, com 99,8% de detecção;

6 – ESET, Trend Micro com 99,6% de detecção;

2 – Nenhum antivírus pago obteve essa pontuação.

Ficaram de fora desse teste o Norton, Bullguard, VIPRE, Quick Heal, Emisoft e K7.

Melhores antivírus pagos em detecção de Malware

Uma das pragas virtuais que mais causam dores de cabeça nos internautas na atualidade são os malwares. Essas pragas são pequenos fragmentos de um programa que foi projetada exclusivamente para causar danos na máquina. Essas pragas tem o intuito de roubar informações da máquina ou danificá-las.

Estão entre os malwares os vírus de computador, worms, cavalos de Troia e spywares.

No teste realizado em 2018, o AV-Comparatives pode confirmar que a maioria dos antivírus pagos tem uma boa atuação quando se trata de detecção de malware. Confira abaixo o gráfico.

Melhores antivírus pagos em detecção de Malware

As faixas ficaram assim:

10 – AVIRA, Bitdefender, Emisoft, Kaspersky, McAfee, Norton, Tecent, Trend Micro e VIPRE com 100% de detecção de malware;

8 – Bullguard, ESET, F-Secure, K7 e Quick Heal com mais de 99,8% de detecção.

Conclusão de qual melhor antivírus pago de 2018

Levando em consideração todos os testes e quesitos, chegamos a tabela de pontuação dos antivírus testados pelo AV-Comparatives, você pode ler todos os testes aqui.

Pontuação Final:

Antivírus Proteção Real Performance Falso-Positivo Detecção Malwares Total Avira 10 10 10 10 10 50 VIPRE 8 10 8 10 10 46 Bitdefender 10 6 8 10 10 44 F-Secure 10 10 6 10 8 44 Kaspersky 8 6 6 10 10 40 McAfee 10 6 6 8 10 40 ESET 8 6 10 6 8 38 Trend Micro 10 10 2 6 10 38 Tencent 8 6 2 10 10 36 BullGuard 6 10 8 0 8 32 Norton 8 10 2 0 10 30 Emsisoft 2 8 6 0 10 26 Quick Heal 2 10 6 0 8 26 K7 8 2 2 0 8 20

De acordo com os testes realizados pelo AV-Comparatives, os melhores antivírus pagos de 2018 são:

1º – Avira

2º – VIPRE

3º – Bitdefender e F-Secure

4º – Kaspersky e McAfee

5º – ESET e Trend Micro

6º – Tencent

7º – BullGuard

8º – Norton

9º – Emsisoft e Quick Heal

12º – K7

O AVIRA vem tendo uma ascenção impressionante. Saiu da 4º colocação em 2016 para a vice-liderança em 2017 (empatado com o ESET), e neste ano assumiu a liderança absoluta, ganhando nota dez em todos os quesitos.

Deixamos já os links caso você tenha interesse em comprar um dos softwares:

