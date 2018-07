INGREDIENTES

5 sobrecoxas de frango desossadas

1 xícara de vinho branco seco

1 cebola roxa em fatias

⅓ xícara de azeitonas verdes sem caroço

⅓ xícara de azeitonas pretas sem caroço

2 dentes de alho amassados

Tomilho fresco

Sal

Pimenta-do-reino

Azeite de oliva Filippo Berio

1 lata de tomate pelado picado

300g de batata baby descascada

150g de tomate cereja vermelho

150g de tomate cereja amarelo

¼ maço de salsinha picada

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, dispor as sobrecoxas desossadas, o vinho branco, as cebolas fatiadas, as azeitonas verdes, as azeitonas pretas, os alhos amassados, as folhinhas de tomilho e o sal e a pimenta-do-reino.

Misturar bem e reservar na geladeira por, pelo menos, 1 hora.

Retirar as cebolas e as azeitonas da marinada, guardar 1 xícara do líquido, e refogar com azeite de oliva Filippo Berio, na mesma frigideira.

Adicionar 1 xícara da marinada, cozinhar por 3 minutos para evaporar o álcool.

Juntar o tomate pelado, as batatinhas e temperar com sal e pimenta-do-reino.

Adicionar as sobrecoxas e os tomatinhos. Tampar a panela e deixar cozinhar por, aproximadamente, 40 minutos.

Finalizar com salsinha picada.

