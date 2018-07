“Precisamos abrir essa caixa preta!”. A frase do senador Eduardo Braga, do Amazonas, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado (Acir Gurgacz e a Vanessa Graziotin fazem parte da mesma Comissão), sintetiza muito bem algo muito podre pode estar sendo engendrado contra nossa região. Há forte suspeita de que forças ocultas, como diria o ex Presidente Jânio Quadros, estão mobilizadas dentro do Ministério do Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, para impedir que as obras da BR 319 e também da BR 230 (a Transamazônica), se tornem realidade. Mentiras, omissões, lava mãos, sabotagem? Para Eduardo Braga, não há explicação para o que está sendo feito, em termos de prejuízos em relação a essas obras, vitais para Rondônia e Amazonas. No caso da BR 319, é inacreditável que os representantes da região – tanto senadores quanto deputados federais – estejam recebendo informações oficiais falsas, há longo tempo. Duas delas são assustadoras: mesmo informando há anos que está faltando apenas a autorização ambiental para que as obras da 319 sejam realizadas, a verdade é que desde 2008, quando foi autorizado tal estudo, jamais foi feito absolutamente nada. Zero! Ou seja, o tal estudo, nesse período, foi um fake. Só há dois anos começou a existir o processo, mas ele só ficará pronto, segundo o Ibama, em meados de 2019. Ou seja, durante mais de uma década os amazonenses e os rondonienses foram enganados de que estavam sendo feitos estudos sérios e profundos, em termos ambientais, para que a rodovia pudesse ser recuperada. Mentira! Outra vergonha: também informações vindas do governo federal, imputavam à falta de detalhes sobre a existência de tribos indígenas, que poderiam ser afetadas pelas obras, o aval ao prosseguimento delas. Onde está mais essa mentira que Eduardo Braga e seus companheiros de Comissão descobriram? Simples: não existe e nunca existiu qualquer estudo oficial sobre esse assunto.

Quer mais? Braga também classificou como “gravíssima” a revelação feita por uma diretora do Ibama de que a BR-230, a nossa Transamazônica, conta com licença de instalação para obras desde 2011. “Há uma emenda aprovada por esta comissão no Orçamento de 2018 para obra no trecho Lábrea-Humaitá, no Amazonas, da BR-230. Até agora, a informação oficial do Ministério dos Transportes era de que não poderia fazer licitação desse trecho, porque não tinha licenciamento ambiental e projeto. Tem ambos e tem dinheiro”, denunciou o senador. Uma vergonha. Mentiras e mais mentiras, de anos e anos, vindas de dentro do próprio Governo federal. No caso da Transamazônica, pior ainda, porque há autorização ambiental desde 2011 para a obra, o projeto existe há anos e o dinheiro também. No linkhttps://correiodaamazonia.com/licenciamento-da-br-319-possui-equivocos-e-falhas-aponta-senador-eduardo-braga/ tem toda a vergonhosa história. E ninguém vai para a cadeia? Claro que não!

MOREIRA E A PONTE DO MADEIRA

O mundo político rondoniense perdeu um dos seus grandes personagens. Rubens Moreira Mendes morreu na madrugada desta terça, aos 71 anos, depois de um longo sofrimento, causado por um câncer. Foi um advogado atuante (fundador da OAB/RO) e um político respeitado. Sua participação no governo Osvaldo Piana, como um dos assessores mais poderosos, há época, apenas impulsionou uma carreira que já era vencedora. Moreira Mendes foi deputado federal e senador e, durante todos os seus mandatos, trabalhou duramente por seu Estado. Pouca gente se lembra, mas uma das suas maiores lutas foi pela construção da ponte sobre o rio Madeira, no bairro da Balsa, que hoje é uma realidade. Ele chegou a conseguir recursos para a obra e colocou-os no orçamento da União, ainda quando o Presidente era Fernando Henrique Cardoso. Quando Lula e o PT assumiram, os recursos foram para outros setores, embora, anos depois, tenham sido os petistas, já no governo de Dilma Rousseff, quem concluíram as obras da ponte. A política e suas complicações atingem de vez em quando em cheio algumas autoridades e gente que vive neste mundo conturbado. Na semana passada, o líder do PT no Estado, o deputado estadual Lazinho da Fetagro, sofreu um ataque cardíaco. Tratado rapidamente, ele superou o problema, felizmente e está firme na busca da reeleição.

CAJU, O DESTRUIDOR DE MITOS!

Inteligente, contestador, articulado, Paulo César Caju foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos anos 70. Foi um dos campeões no México, jogando naquela Seleção que tinha Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e tantos outros craques que jamais os teremos novamente. Caju também escreve muito bem. Para quem acha que mesmo sendo derrotado na Rússia, o time brasileiro precisa continuar sendo comandado por Tite, vale a pena ler artigo sensacional publicado pelo ex craque, nas páginas do jornal O Globo, do Rio. No linck https://oglobo.globo.com/esportes/a-caminhada-de-didi-22866056#ixzz5KlF9VAiV se pode acessar o texto, controverso e recheado de duríssimas criticas. Caju desconstrói a figura de Tite como técnico e líder da Seleção e, aproveita ainda para esculachar a péssima qualidade da maioria dos comentaristas esportivos do país. O Tite motivador e com jeito de Pastor é considerado um fracasso, por Caju e, segundo o texto, principal responsável pela passagem efêmera da nossa Seleção por mais uma Copa do Mundo. Vale a pena ler, até para se ter uma ideia diferente do oba-oba que muitos comentaristas andam fazendo em torno do futebol brasileiro.

DEZ MIL FAMÍLIAS PREJUDICADAS

O presidente da Assembleia, deputado Maurão de Carvalho, voltou a criticar duramente o projeto do governo para criar mais onze áreas de conservação no Estado. O parlamento tinha derrubado o projeto, mas o governo recorreu e o recurso foi acatado pelo Tribunal de Justiça. A ALE vai recorrer da decisão. Em entrevista ao programa A Hora do Povo, na Rádio Rondônia, Maurão voltou a lamentar a situação de grande número e famílias de produtores, que serão extremamente prejudicados. “Temos hoje 40 reservas e pelo menos metade delas, não é mais reservas, mas sim terras ocupadas por famílias de trabalhadores rurais. Não temos avanços na aproximação do Zoneamento, que é esperado por todos. Mas, em contrapartida, recebemos essa má notícia para o setor produtivo, que sustenta a nossa economia, que é a criação de 600 mil hectares de novas áreas de reserva”, protestou Maurão. Ele comentou ainda que “Rondônia se destaca por sua capacidade produtiva, e a criação de áreas de reservas, sem estudos, sem nenhum critério, vai afetar demais a nossa economia, prejudicando cerca de 10 mil famílias”. E questionou: “quem vai pagar a indenização a todos esses proprietários?”.

ÔNIBUS, TÁXIS E A MÃO DA JUSTIÇA

Não deu outra! A decisão da Câmara de Vereadores de Porto Velho, que autorizou (por 16 votos a 2) a criação do sistema de táxi compartilhado, foi barrado na Justiça. Em primeira instância, claro, mas a decisão da juíza Katyane Viana Lima Meire já está valendo e, portanto, está cancelada a decisão do legislativo municipal. Os ônibus, que estavam em greve, voltaram a circular tão logo a decisão da magistrada foi anunciada. Em sua decisão, a juíza alega que “táxi é considerado transporte individual de passageiros, sendo assim é “considerado clandestino o transporte alternativo que pretende, com o referido projeto, ser implantado no município de Porto Velho, o que macula com objeto do projeto apresentado, justificando o pedido liminar pretendido”. No mesmo contexto, ficou claro de que a aprovação do projeto de táxi compartilhado causaria danos irreparáveis para as empresas de transporte coletivo, representadas, na ação, pelo Consórcio Sim. Ou seja, tudo voltou como antes, na terra de Abrantes. Os vereadores se saíram bem com os taxistas, porque aprovaram o projeto e agradaram a categoria e deixaram o pepino nas mãos do Judiciário. Coisa, aliás, que se imaginava desde o início deste imbróglio.

O PIOR AINDA ESTÁ POR VIR?

Olavo de Carvalho é um duro crítico do petismo e da esquerda. Seus textos são agressivos e exigem que se separe a ideologia, para compreendê-los. Mas de vez em quando suas escritas têm uma lucidez assustadora. Depois do episódio da tentativa frustrada de soltar o ex Presidente Lula, ele afirma que tudo foi feito de forma planejada e muito bem pensada. E que, ao contrário do que diz a maioria da sociedade, Lula e o PT não saíram derrotados do episódio. Pelo contrário. No trecho final do seu artigo sobre o tema, vejam o que ele escreveu: “A ação realizada pelo PT foi uma manobra estratégica, conhecida como reconhecimento em força. O objetivo principal era apenas o de avaliar o dispositivo de defesa das Instituições de Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Forças Armadas. A reação da sociedade. A força das redes sociais. O comportamento da mídia. Os flancos expostos. É uma operação que precede o ataque. O ataque final está por vir. A decisão sobre o quando e o como será tomada por ocasião da reunião do Foro de São Paulo, em Cuba. Dirceu foi solto para coordenar isto. A via de acesso que será utilizada está pavimentada e todos já conhecemos: o STF. A hora se aproxima, e será logo após o recesso da Corte. Estejamos preparados! Não há o que comemorar. O que o obtivemos no domingo foi uma vitória de Pirro…”. Não dá arrepios?

PRENDE, SOLTA, PRENDE, SOLTA…

Até quando ficarão atrás das grades? A Justiça decretou a prisão preventiva de mais de duas dezenas, entre os cerca de 50 criminosos presos na semana passada, depois de invadirem uma Fazenda em Alvorada do Oeste, causando pânico, armas pesadas e roubando o que puderam levar. Alguns deles já foram presos e soltos vários vezes, sempre pelos mesmos crimes. A Polícia Civil continua com as apurações sobre o caso, segundo o a polícia. Todos seguem presos no presídio da região. Dias atrás, pelo menos 15 bandidos, encapuzados, fortemente armados, todos suspeitos de pertencerem à Liga dos Camponeses Pobres, a famigerada LCP, atacaram a Fazenda Verde Vale. Entre outras ações criminosas, eles mantiveram cinco pessoas em cárcere privado por mais de 10 horas. A polícia saiu em perseguição ao grupo e pegou não só os envolvidos diretamente no crime, como vários outros suspeitos, que também estavam armados e usando capuzes. No total, 23 homens e 10 mulheres foram conduzidos à Unisp do município. Há mais gente sob investigação.

PERGUNTINHA

Você não tem saudade do tempo em que o Arraial Flor do Maracujá era realizado durante as festas juninas, levando multidões ao centro de Porto Velho, ao invés, como é agora, de ser realizado no final de julho e início de agosto, quando os festejos oficiais já passaram há muito tempo?

