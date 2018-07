O atendimento será no Centro Administrativo do distrito

A carreta do projeto Roda Hans realiza nesta sexta-feira,13, no Centro Administrativo do distrito de Jaci-Paraná, orientações e exames para prevenção e diagnóstico da hanseníase. O atendimento será das 8 h às 16 horas. Para receber o atendimento, faz-se necessário a apresentação do cartão do SUS.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com o Ministério da Saúde,responsável pelo projeto “Roda Hans”, que percorre todo o país.

Cerca de vinte e cinco servidores da Semusa (médicos, enfermeiros, bioquímicos e técnicos) estarão na carreta para atender a população do distrito de Jaci-Paraná, assim como das localidades de Abunã, Mutum Paraná e União Bandeirantes.

“Os agentes comunitários de saúde já percorreram essas localidades informando as pessoas sobre a vinda da carreta e orientando para realização dos exames, explicou a enfermeira Adriani Castro.

Manchas

Qualquer pessoa que tiver manchas brancas ou vermelhas com dormência poderá ir até a carreta receber o atendimento. Se a doença for confirmada, o paciente já inicia o tratamento de imediato, dando continuidade na unidade de saúde mais próxima da residência.

Porto Velho

Na cidade de Porto Velho, a Semusa já levou a carreta aos Bairros Socialista e Castanheiras, além do atendimentorealizado em frente ao Centro Político Administrativo (CPA). Foram avaliadas 450 pessoas, sendo detectados 13 novos casos da doença. Todas as unidades de saúde do Município realizam exames, diagnóstico e tratamento da doença.

Codecom/Semusa

Texto: Dislene Queiroz

