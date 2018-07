O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Irmã Dorothy, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou nesta quarta-feira,11, a oficina “Aprendendo a Fazer Sabão” para o grupo de idosos “Fruto das Oliveiras”. A oficina foi ministrada por Welington Correia da Cunha, gerente de Educação Ambiental da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

O Cras Irmã Dorothy mantém permanentemente um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, um serviço da proteção social básico cujo foco é o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

O Cras Irmã Dorothy vem ampliando suas atividades para melhor atender aquela comunidade da zona Leste de Porto Velho. O Cras está situado na Rua Mamoré, 5336, Bairro Esperança da Comunidade. “Estamos firmando novas parcerias para ofertar outras atividades para a nossa comunidade”, disse a diretora do Cras, Simone Alessandra.

