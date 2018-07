A Faculdade Porto está com inscrições abertas para seus 12 cursos, com descontos e programas especiais para quem deseja ingressar no ensino superior. Com metodologia focada na prática, os cursos da Porto aproximam o acadêmico do mercado de trabalho e incentiva o empreendedorismo e inovação dentro de cada área de atuação. Todos os cursos estão com 30% de desconto na mensalidade.

São 12 opções de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Gestão de Recursos Humanos, Jogos Digitais, Marketing, Pedagogia e Sistemas de Informação.

Por meio do sistema Blox, modelo educacional flexível adotado pela faculdade, o aluno tem liberdade para escolher em que momento quer cursar as disciplinas disponíveis na grade de cada graduação. O sistema proporciona a interação com alunos e professores dos mais diversos cursos, o que permite um networking variado e mais amplo. “Os acadêmicos aprendem melhor porque ficam mais engajados com o conteúdo oferecido, além de poderem cursar as disciplinas com colegas com o mesmo interesse”, salienta a coordenadora de Relacionamentos da Porto, Josiane Barbosa.

As aulas são dinâmicas e práticas, num método que busca desenvolver nos acadêmicos o espirito empreendedor e inovador dentro da área de atuação escolhida, com expertise para desenvolver ações criativas dentro de empresas ou no próprio negócio.

Além de um ensino inovador, a Faculdade Porto oferece programas de descontos e facilidade para o ingresso no ensino superior, como é o caso do Facilita Porto, onde o estudante paga metade da mensalidade durante o curso e a outra metade depois de formado, sem juros.

Os interessados devem acessar https://vestibular.faculdadeporto.com.br/ e se cadastrar para agendar a sua prova. Quem fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2015 e alcançou 450 pontos ou mais não precisa fazer a prova, basta apresentar comprovante e fazer a matrícula.

A Faculdade Porto está localizada na Rua Paulo Freire, 4767, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Mais informações pelo telefone (69) 3211-6039.

