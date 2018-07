A integração de órgãos públicos para compartilhamento e implementação de programas e ações de responsabilidade socioambiental, principal objetivo da Ecoliga-RO, ganha mais parceiros para assuntos relacionados a cultura sustentável. Em reunião realizada terça feira passada, além da adesão de novos integrantes, foram tratados assuntos como o destino de resíduos e reciclagem no Estado de Rondônia.

Ações para o fortalecimento da cultura sustentável são metas da Ecoliga-RO, instituída ano passado, por meio de um acordo de cooperação técnica com atribuições que envolvem racionalização e redução de custos e consumo consciente de materiais e serviços; capacitação e produção científica; gestão e destinação adequada de resíduos; compras sustentáveis e compartilhadas; ações voltadas para a conscientização da sociedade e outras ações que tenham foco para o desenvolvimento sustentável.

O III Seminário de Contratação do Poder Judiciário de Rondônia, também foi tema da pauta. O evento, organizado pelo Setor de Compras do TJRO para realização em outubro, tem como objetivo fortalecer os vínculos institucionais e, assim, potencializar e dar mais visibilidade às ações conjuntas.

Uma pesquisa entre os servidores foi realizada para a definição dos temas a serem abordados no Seminário, apontando as necessidades eleitas pelo público como também pela estratégia da administração. As sugestões já foram enviadas pelos servidores para análise e a proposta é que cada instituição apresente uma palestra, que poderá ser proferida por membros, servidores ou colaboradores da Ecoliga-RO. Os temas e respectivos palestrantes serão definidos até o próximo dia 25 deste mês para elaboração do conteúdo programático.

Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, Defensoria Pública da União, Unir, são os órgãos públicos que compõem a Ecoliga-RO e se comprometem, conforme acordo, à cooperação mútua, por meio de suas unidades, comissões ou núcleos, em ações de conscientização e mudança de comportamentos com foco para o uso adequado dos recursos naturais.

O TJRO tem um plano de sustentabilidade em atividade, com projetos em execução, como o Desapega, com redução das impressões, seleção e coleta de papel sulfite para a Associação dos Catadores, Asprovel; o uso de copo descartáveis, que já alcançou a redução de 50% do consumo com a substituição por canecas e garrafas distribuídas pelo TJRO e outras práticas como o consumo consciente de água e energia elétrica.

Assessoria de Comunicação Institucional