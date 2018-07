O PDT e o PSB de Rondônia selaram nesta sexta-feira, 13, a união que será confirmada na convenção conjunta dos dois partidos, que ocorre no próximo dia 29 de julho, em Porto Velho. A decisão foi tomada em reunião entre o presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz, o governador Daniel Pereira (PSB), o presidente estadual do PSB, Mauro Nazif, junto com os deputados estaduais Cleiton Roque (PSB) e Airton Gurgacz (PDT), e o secretário geral do PDT, José Albuquerque Cavalcante.

De acordo com o senador Acir Gurgacz, a união do PDT com o PSB faz parte de uma ampla aliança que está sendo construída para disputar as eleições deste ano, que conta também com a pré-candidatura de Jesualdo Pires, ex-prefeito de Ji-Paraná, ao Senado. “Esta união do PDT com o PSB já é antiga aqui no Estado e este é o caminho natural diante dos compromissos firmados e das afinidades programáticas para implantarmos em Rondônia um novo modelo de gestão, com mais eficiência e resultados para toda a população”, destaca Acir.

O local e o horário da convenção estadual ainda será divulgada pela direção dos dois partidos.

No dia 20, o PDT realiza, em Brasília, a Convenção Nacional para oficializar a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República, também numa possível aliança com o PSB.

