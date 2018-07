Os jovens jogadores Ji-Paraná Futebol Clube estão em festa pela conquista do título de campeão do Campeonato Rondoniense Sub-13. O time decidiu o título contra a equipe da Liga de Rolim de Moura, no final da tarde de domingo, 15, no município de Cerejeiras. As equipes ficaram no empate de 1 a 1 no tempo normal, levando a decisão para as cobranças de pênaltis. Melhor para o Ji-Paraná que marcou 5 gols contra 4 do adversário.

A competição envolveu 9 clubes, divididos em três grupos. Os jogos foram disputados no município de Cerejeiras com apoio da prefeitura local. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), parabenizou todo o comprometimento apresentado pela prefeitura quanto à logística para os jogadores.

O vice-presidente da FFER, Natal Jacob, acompanhou de perto ambas as competições e destacou o alto nível dos jovens talentos do futebol rondoniense. “Temos que elogiar tanto Colorado quanto Cerejeiras que abraçaram as competições (Sub-15 e Sub-13) em parceria com a entidade maior do futebol rondoniense. Esses meninos merecem total atenção de seus clubes pelo que demonstraram nesses dias de competições. Em nome do presidente da FFER, Heitor Costa, destacamos a importância do futebol para a formação de caráter dos jovens, pois o esporte fortalece o caráter e o comportamento dos adolescentes”, enfatizou.

