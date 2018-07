O time do Saint Germain conquistou o título de campeão Rondoniense Sub-15 deste ano, após vencer a grande final do Campeonato Estadual da categoria por 2 a 0 diante da equipe da Liga de Colorado. A decisiva partida foi disputada no final da tarde de domingo, 15, no município de Colorado do Oeste, que sediou a competição promovida pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) com apoio da prefeitura da cidade.

O Saint Germain Futebol Clube é uma agremiação da cidade de Ji-Paraná. Fundado em 2015, o clube garante um trabalho direcionado para a formação de atletas de alto rendimento. Não demorou muito e o Saint Germain, expandiu, tornado-se um complexo composto por um centro de formação de atletas (escolinha de futebol), que já começa a render frutos.

Ao encerrar a competição, a FFER, destaca toda a parceria que possibilitou a realização do evento, reunindo os novos talentos do futebol rondoniense. A importância das categorias de base se dá durante todo seu processo de desenvolvimento, que irá possibilitar ao jovem atleta a exposição em situações que lhe ofereça condições de explorar seu potencial e ao mesmo tempo sua superação.

