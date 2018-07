Ex-deputado morreu no hospital 9 de Julho

Faleceu na tarde desta segunda-feira em Porto Velho o ex-deputado federal Chagas Neto, em decorrência de um câncer contra o qual vinha lutando há alguns meses.

Filho de Egberto Frota Carneiro e Alba Chagas Carneiro. Abandonou sua graduação na Universidade Estadual Vale do Acaraú e trabalhou como representante de um laboratório farmacêutico entre 1963 e 1970 e numa construtora em Fortaleza de 1970 a 1974. Em Sobral foi presidente da Rádio Cidade e diretor-fundador do jornal Meio-Dia antes de residir em Rondônia em 1981, ano em que assumiu a direção de uma construtora. Em 1984 fundou a Chagas Neto Construções e Incorporações.

Filiado ao PMDB elegeu-se deputado federal por Rondônia em 1986 atuando na Assembleia Nacional Constituinte responsável pela Constituição de 1988, exceto de março a novembro de 1987 quando foi Secretário de Obras e Serviços Públicos do governo Jerônimo Santana. Não disputou a reeleição no pleito seguinte quando estava no PL e após filiar-se ao PTB perdeu as eleições para a Câmara dos Deputados em 1994 e 1998 e para deputado estadual pelo PSDB em 2002.

Chagas Neto estava na Fiero e se filiou ano passado ao PSB, legenda pela qual disputaria uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.

O presidente da Fecomércio, Raniery Coelho, lamentou a morte do diretor da FIERO.

Compartilhe isso: WhatsApp

Telegram



Comentários

comentários