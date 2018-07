Nesta segunda-feira, 16 de julho, pelo menos 18 concursos e processos seletivos começam a receber inscrições para 2.270 vagas em funções de todos os níveis de escolaridade pelo país. Há oportunidades de ingresso em órgãos dos estados do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Os salários chegam a R$ 10.128,62 na Prefeitura de Bastos-SP.

Em destaque, os grandes concursos da Prefeitura de Parnamirim-RN, da Câmara de Goiânia-GO, da Prefeitura de Jataí-GO, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), da Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo (Emae), da Prefeitura de Resende-RJ e do Exército Brasileiro (Essex). Confira:

Parnamirim-RN

São 1.283 vagas abertas em funções de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 954,00 a R$ 2.500,00 para cargos de Agente de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente de Controle de Zoonoses, Agente Social, Artesão, Cuidador Social, Educador Social, Técnico de Farmácia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Administrador, Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Auditor Hospitalar, Biólogo, Cirurgião Dentista (várias áreas), Contador, Educador Físico, Enfermeiro, Estatístico, Farmacêutico, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (várias áreas), Nutricionista, Pedagogo, Procurador, Psicólogo, Psicopedagogo, Sociólogo e Terapeuta Ocupacional.

As inscrições acontecem pelo site – www.comperve.ufrn.br de 16 de julho a 06 de agosto, com taxas de R$ 80,00 e R$ 100,00. A prova objetiva, prevista para 2 de setembro, terá questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, História e Geografia de Goiás e Goiânia, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos. O concurso terá ainda prova de títulos para funções de nível superior. Saiba mais.

Câmara de Goiânia-GO

Com salários entre R$ 4.379,33 e R$ 6.737,44, são 75 vagas abertas em funções de níveis médio, técnico e superior. Serão selecionados profissionais para atuação como Assistente Técnico Legislativo nas especialidades de Agente Administrativo, Agente de Segurança do Plenário, Editor de Vídeo, Fotógrafo, Operador de Switcher, Técnico em Segurança do Trabalho, Assessor Técnico Legislativo nas especialidades de Administrador, Analista de Sistemas, Assessor Geral, Assistente Social, Biblioteconomista, Cerimonialista, Contador, Designer Gráfico, Economista, Educador Físico, Enfermeiro do Trabalho, Médico do Trabalho, Revisor de Texto, Secretário Executivo, Tradutor e Intérprete de Libras, Web Designer e Procurador Jurídico Legislativo.

As inscrições serão realizadas até 6 de agosto, com taxas entre R$ 85,00 e R$ 140,00, pelo site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás – www.cs.ufg.br. As provas objetivas estão previstas para o dia 2 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, História e Geografia de Goiás e Goiânia, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos. Serão realizadas ainda prova prática para Procurador Jurídico, Editor de Vídeo, Fotógrafo e Tradutor de Libras; prova discursiva para Procurador Jurídico; e apresentação de portfólio para Designer Gráfico – veja o edital.

Jataí-GO

São 44 vagas abertas para candidatos de níveis médio e superior. Os cargos de Guarda Civil e Procurador Jurídico terão remunerações entre R$ 1.750,00 e R$ 3.835,91. Também pelo site da UFG – www.cs.ufg.br, as inscrições vão até 2 de agosto, com taxas de R$ 130,00 e R$ 210,00. A prova objetiva será aplicada em 16 de setembro com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Específicos para Guarda Municipal; e de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e Previdenciário, Direito Financeiro e Tributário, Direito Imobiliário, Direito Processual Civil, Direito Urbanístico e Ambiental, Conhecimentos Gerais do Município de Jataí e Estado de Goiás e Legislação Municipal. Outras etapas serão teste de aptidão física, avaliação psicológica e exames médicos para Guarda Civil; e prova discursiva e de títulos para Procurador. Veja o edital.

PM-RN

São 1.000 vagas abertas para Soldados com exigência de escolaridade superior em qualquer área, estatura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens, idade entre 21 e 30 anos e carteira de habilitação de categoria mínima B. Os aprovados terão bolsa de R$ 954,00 durante o curso e de R$ 2.904,00 após a formação.

As inscrições estão a cargo do IBADE – www.ibade.org.br até 13 de agosto, com taxa de R$ 100,00. As provas objetiva e dissertativa serão realizadas em 23 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito Constitucional, Geografia do Brasil e do RN, Noções de Direito Penal Militar, Noções de Direito Penal, Noções de Legislação Extravagante, Noções de Informática e Legislação Específica da Polícia Militar. Outras etapas serão exames de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e avaliação de títulos. Confira mais no edital.

Emae-SP

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo oferece 73 vagas de níveis médio, técnico e superior para Praticante de Operador de Usina, Eletricista de Manutenção, Mecânico de Manutenção, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Engenheiro Elétrico. Os salários estão entre R$ 2.245,50 e R$ 6.189,40. As lotações estão previstas para a Sede, Usina Termoelétrica Piratininga, Usina Elevatória Pedreira, Usina Elevatória Traição, Usina Hidroelétrica Henry Borden, Pequena Central Hidroelétrica Pirapora, Pequena Central Hidroelétrica Rasgão e Pequena Central Hidroelétrica Porto Góes, nos municípios de São Paulo, Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto.

As inscrições vão até as 14 horas de 16 de agosto, com taxas entre R$ 75,00 a R$ 110,00, pelo site da FCC– www.concursosfcc.com.br. As provas objetivas estão previstas para 30 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico-Matemático e Conhecimentos Específicos e o concurso terá ainda etapa de estudo de caso para cargos de nível superior. Veja o edital.

Exército

O concurso tem 122 vagas para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Saúde. Há vagas para Farmacêuticos; Dentistas nas áreas de Dentística Restauradora, Endodontia, Imaginologia dento-maxilo-facial e Prótese Dentária; e Médicos para as áreas de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Mastologia, Medicina Intensiva, Medicina Legal, Neurocirurgia, Neurologia, Oncologia, Oftalmologia, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Sem Especialidade, Urologia e UTI Neonatal. A remuneração dos aprovados no curso de formação que tomarão posse como 1º Tenente será de R$ 8.245,00, de acordo com o estipulado pela tabela salarial dos militares.

As inscrições abrem no dia 16/07 e se encerram em 13 de agosto, com taxa de R$ 130,00, pelo site www.essex.ensino.eb.br. As provas objetivas acontecem em 23 de setembro nas cidades do Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Campinas-SP, Porto Alegre-RS, Santa Maria-RS, Belo Horizonte-MG, Juiz de Fora-MG, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Salvador-BA, Recife-PE, Belém-PA, Campo Grande-MS, Fortaleza-CE, Brasília-DF, Manaus-AM e Porto Velho-RO;com questões de conhecimento básico e específico. Outras etapas serão inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Saiba mais.

Outros

Começam ainda a inscrever nesta segunda-feira a Câmara de Matozinhos-MG, com nove vagas de todos os níveis; a Prefeitura de Carrancas-MG, com 56 vagas em cargos de todos os níveis; a Prefeitura de Montividiu-GO, com 16 vagas de todos os níveis; a Câmara de Miraí-MG, com cinco vagas de níveis fundamental, médio e técnico; a Câmara de Pimenta-MG, com três vagas de nível fundamental; a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar de São Paulo (Famesp), com duas vagas de nível superior; a Prefeitura de Pedrinópolis-MG, com 81 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio e superior; a Câmara de Vargem Grande do Sul-SP, com uma vaga de nível superior; e a Prefeitura de Resende-RJ, com 230 vagas de níveis médio e superior.

Veja a lista completa e os editais de cada seleção:

Compartilhe isso: WhatsApp

Telegram



Comentários

comentários