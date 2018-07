Mesmo não conseguindo aproveitar ao máximo o período de inter-temporada do Corinthians e voltando da pausa para a Copa do Mundo como incógnita, o atacante Roger deve ser o escalado por Osmar Loss para a retomada do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, na Arena Corinthians. O duelo, válido pela 13ª rodada da competição nacional, tem início previsto para às 21h45 (horário de Brasília).

Isso porque o recém-chegado Jonathas ainda precisa aprimorar a parte física, enquanto o jovem talento Matheus Matias, grande destaque da sessão de amistosos do Timão, ainda é visto como longe do perfil ideal para assumir a titularidade da equipe.

Com isso, Roger irá reencontrar a equipe carioca, justamente a qual o jogador teve mais destaque em sua experiente carreira pelo futebol nacional. Após deixar o Fogão, o camisa 9 foi contratado pelo Internacional, mas defendeu o Colorado por somente quatro meses antes de alegar “uma nova oportunidade” e ir de encontro ao Corinthians.

Pelo Botafogo, o centroavante marcou 17 gols, tendo distribuído também três assistências e tornando-se, no processo, a principal referência ofensiva da equipe.

Também em sua passagem pela Estrela Solitária, Roger descobriu um tumor renal na reta final da temporada e teve de desfalcar o clube pelo restante do ano. Entretanto, a cirurgia foi realizada com sucesso e o jogador não teve sequelas resultantes do problema médico.