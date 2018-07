A impressão do livro foi patrocinada pela Energia Sustentável do Brasil

O livro “Cartilha das Águas de Rondônia”, cuja impressão foi patrocinada pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR), concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau, é de autoria do Professor Doutor Rosalvo Stachiw e trata de toda a bacia hidrográfica do Estado. A obra é voltada para o jovem estudante e traz informações gerais de cada rio de Rondônia, contando suas características, peculiaridades e dicas sobre o uso consciente da água. Todo o conteúdo dispõe ainda de QR Code para acesso a informações adicionais pela internet.

Com uma apresentação de Stachiw no Colégio Tiradentes da Polícia Militar II, em Jaci Paraná no dia 3, exemplares do livro foram entregues para o Colégio e para outras sete escolas de Jaci Paraná, Nova Mutum Paraná e região. A Biblioteca Municipal de Porto Velho também foi contemplada e recebeu 50 unidades da edição, que já estão disponíveis ao público da Capital.

De acordo com Stachiw, autor da Cartilha, o livro foi produzido com uma linguagem apropriada aos alunos do ensino fundamental e médio. “Este é meu quinto livro, já escrevi mais livros voltados para o público universitário e recebia muitos pedidos dos professores do ensino médio e fundamental para que produzisse um livro que contemplasse estes alunos. A Cartilha não é um livro menor, é um livro diferente”, destaca o professor.

Para a Vice-Diretora da Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré, Neida Rodrigues dos Santos, o livro vai contribuir com o aprendizado dos alunos. “É um material enriquecedor e bem explicativo, voltado para o adolescente e para o pré-adolescente. Vale a pena ter em sua escola e trabalhar com ele em sala de aula”, diz entusiasmada.

Após a apresentação do livro, o aluno do CTPM II, Magniel Mateus Ferreira, conta que gostou muito das informações sobre o Rio Madeira. “É um rio extenso, que faz parte do nosso município e do distrito de Jaci Paraná, quanto mais nós cuidarmos e protegermos o meio ambiente, mais teremos um futuro melhor”, ressalva.

Já a aluna Ana Carolina Aparecida Gomes gostou mais das explicações sobre o relevo e saber que acessando o QR Code pode observar o relevo em 3D. “Vendo em 3D, a gente pode entender melhor do que olhando um mapa. Esta foi uma apresentação que aprimorou o nosso conhecimento”, relata.

O professor conta que todos os livros foram entregues às escolas e que o patrocínio da ESBR foi fundamental. “A impressão é o maior custo de um livro e o patrocínio da ESBR para a impressão de 500 unidades possibilitou a distribuição para mais escolas”, destaca Stachiw.

Para a ESBR, patrocinar a Cartilha das Águas de Rondônia é uma satisfação por estar contribuindo com a educação e o desenvolvimento social do Estado. “Estamos felizes por patrocinar uma iniciativa que certamente contribuirá com a formação de muitos jovens. A natureza na região Amazônica é abundante e precisamos valorizá-la. Conhecer os rios é um passo fundamental na preservação das nossas águas, um bem tão precioso”, ressalta a Coordenadora de Relações Institucionais da ESBR, Sabryna Albuquerque.

