Evento ocorreu no Parque Aquático Vinícius Danin

Um festival de natação promovido pela Prefeitura de Porto Velho, via Semes (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), marcou o encerramento do primeiro semestre de aulas na piscina do Parque Aquático Vinícius Danin neste sábado,14.Cerca de 100 crianças de 6 a 16 anos disputaram provas de pranchinha e nado livre.

As aulas de natação fazem parte do programa Talentos do Futuro e foram retomadas em março deste ano mediante o empenho da Semes, que recebeu determinação do prefeito Hildon Chaves para que o parque aquático fosse recuperado.

Desde então, o parque vem sendo utilizado nos dois períodos para a iniciação esportiva e treinamento dos alunos do Talentos do Futuro, que atende várias outras modalidades, entre elas, futebol. O projeto inclui também pessoas com deficiência.

Devido o sucesso e a limitação do espaço, a Semes não tem previsão de abertura de novas vagas para a natação.

Comdecom

Texto: Renata Beccária

