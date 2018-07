Jogador se tornou piada internacional por quedas em campo; apesar do revés, segue como mais valioso do mundo

O jogador, porém, “não se comprometeu com a bola nos pés, não foi decisivo como se esperava dado seu talento. E, sem a bola, amplificou em escala planetária os piores aspectos que há tempos se apontavam sobre sua carreira”, afirma a consultoria.

Apesar das adversidades, ele continua sendo detentor do maior valor de mercado do mundo do futebol, de acordo com a estimativa da empresa. Estaria seguido pelo argentino Lionel Messi (€ 161,8 milhões) e pelo prodígio francês Kylian Mbappé (€ 170,7 milhões).

Foto: Matthias Hangst / Getty Images

O menino do PSG ultrapassou Messi após ser campeão e destaque do mundial. Teria se valorizado 44%. De acordo com a empresa, seria, hoje, o jogador de 19 anos mais valioso da história. Ele teria chance, segundo o relatório, de ser o primeiro “a valer mais de € 300 milhões”, dependendo de sua evolução como atleta e de seu “posicionamento comercial”.

Para o futuro de Neymar, a consultoria faz projeções em três cenários – “base”, “otimista” e “pessimista”. De acordo com os cenários pessimista e base, o auge do valor de mercado do brasileiro foi no ano passado, aos 25 anos. No cenário otimista, Neymar consegue reagir e continua se valorizando até os 29. A idade é um dos critérios da estimativa.

Os estudos fornecem números para uma crise de imagem com a qual o estafe de Neymar já se preocupa. O empresário e pai do jogador planeja os passos para desfazer o estrago causado pela participação na Copa do Mundo. Já conversou, por exemplo, com o intermediário da transferência do astro do Santos para o Barcelona.

Enquanto isso, o atacante adota a reclusão como forma de se preservar. Desde a eliminação para a Bélgica tem evitado aparições públicas. A próxima deverá ser em um leilão beneficente, uma tentativa de pelo menos atenuar a pecha de narcisista.

Neymar corre risco de perder patrocínios devido às recentes polêmicas, segundo uma especialista no assunto. “Uma marca quando associa sua imagem à de uma pessoa, um dos atributos que ela mais presa é a credibilidade.”, afirmou Patrícia Dalpra. “Quando vemos as inumeras encenações durante os jogos, a sua verdade é questionada”

Campanha coletiva

A Seleção Brasileira como um todo, ainda segundo estimativa da Pluri Consultoria, divulgada em outro relatório, também saiu desvalorizada do torneio. Ao fim da Copa, a cifra recuou 3,6%. Saiu de € 952 milhões para € 918 milhões. Teve, neste campo, apenas o 25º desempenho entre os 32 times do torneio.

Na rabeira desse ranking está a Argentina. Com 9,1% de recuo no valor do time, foi a mais desvalorizada. Passou de € 738 milhões para € 671 milhões. A campeã França foi o quinto time mais valorizado. Passou de € 1,012 bilhão para € 1,069 bilhão, uma variação positiva de 5,6% – sempre na avaliação da Pluri.

O time com maior valorização na Copa do Mundo, de acordo com as estimativas, foi a Rússia, dona da casa. Após entrar no torneio sob forte dúvida se conseguiria ao menos passar da fase de grupos, a seleção conseguiu chegar às quartas de final e, só nos pênaltis, foi eliminada pela finalista Croácia. A soma dos valores dos jogadores do elenco russo teria saltado, durante a Copa, de € 146 milhões para € 174 milhões. Um avanço de 18,9%.

Compartilhe isso: WhatsApp

Telegram



Comentários

comentários