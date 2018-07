Centro comercial promove encontro de fãs do brinquedo.

O Porto Velho Shopping realizará o primeiro Chá com a LOL da cidade, neste sábado (21) e domingo (22), das 14h às 19h. Os amantes da boneca LOL poderão se reunir e encontrar com a personagem que é sucesso entre a criançada em evento gratuito no shopping. Serão seis sessões por dia, realizadas de hora em hora, para que os pequenos possam trocar acessórios e dicas. Além de um espaço com camarim para maquiagem e ao fim de tudo um lanchinho será oferecido para os pequenos.

“A ideia é promover o shopping como um espaço de encantamento para crianças. Queremos ir além de um espaço de compras e nos tornarmos parte da memória afetiva da nova geração porto velhense”, explica a coordenadora de Marketing do Porto Velho Shopping, Taciana Melo.

Para participar da brincadeira, basta baixar o novo aplicativo do Porto Velho Shopping, apresentar nas lojas licenciadas e fazer sua inscrição no espaço do evento.

Os ingressos para ação serão disponibilizados nas lojas Alphabeto, Milon, Lilica e Tigor, Caramelo, Bibi, Cara de sono, PB kids, Puket, Tip top, Malwee Brasileirinhos.

Sarah Nascimento – Assessoria de Comunicação Porto Velho Shopping

Compartilhe isso: WhatsApp

Telegram



Comentários

comentários