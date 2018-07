O policial conta tudo para Dodô, mas se surpreende com a reação do pai

No bar da família, Ionan (Armando Babaioff) avista um procurado da polícia passando um estranho embrulho para Remy (Vladimir Brichta). O malandro leva o objeto até os fundos do estabelecimento e Ionan começa a agir. O policial vasculha cada canto, até que encontra material ilícito escondido no assoalho. Remy aparece bem na hora e Ionan dá uma prensa no irmão:

“O que significa isso, Remy? Você está passando droga, é isso?”

Remy nega que esteja envolvido e o policial decide contar tudo a Dodô (José de Abreu):

“Remy está envolvido com tráfico de droga! Ele usa a casa do senhor, meu pai, pra malocar droga! Eu mesmo vi, ninguém me contou, lá nos fundos do bar!”

O malandro diz que o pai já sabia e Ionan se choca com a situação:

“Como é que é? O senhor já sabia e não falou nada pra ninguém? Não fez nada?! O senhor virou cúmplice dessa história, meu pai!? Por que o senhor fez isso?”

Com medo de que Remy revele o seu passado com Gorete (Thalita Carauta), Dodô surpreende ao aconselhar Ionan:

“Esqueça essa história, filho!”

Será que Remy vai abrir o bico sobre Dodô? Não perca este capítulo!

Compartilhe isso: WhatsApp

Telegram



Comentários

comentários