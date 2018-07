Para concorrer, basta ligar 147 ou acessar sejadigital.com.br/kit, verificar se têm direito ao kit gratuito, retirar e instalar os equipamentos. Próximo sorteio será nesta quarta-feira, 18/7.

A feirante Emili Cristina Silva Ribeiro, de 35 anos, moradora do bairro Conceição em Porto Velho, ficou muito feliz ao saber que foi uma das vencedoras do segundo sorteio da Instalação Premiada. Ela considera que ganhou duas vezes, pois além dos equipamentos que permitiram que ela tivesse acesso ao sinal digital e pudesse assistir aos seus programas favoritos com muito mais qualidade de som e imagem, ela ainda ganhou o primeiro de R$ 2 mil reais. “É muita sorte, não estou acreditando. Vou usar esse prêmio para comprar produtos para vender na minha lojinha que mantenho na feira livre”, comentou.

A cozinheira Ângela Maria Pereira Passos, de 47 anos, moradora do bairro Lagoa, em Porto Velho, também ficou muito feliz ao ser informada da premiação. Disse que nunca ganhou nada e que não esperava por esse valor de R$ 2 mil reais. “Estou tão eufórica que ainda não sei bem o que vou fazer, só sei quero comprar mais uma televisão, mas a minha velhinha vai ficar lá, pois agora ela tem imagem digital e ficou muito boa. Além disso, foi graças a ela que ganhei esse prêmio”, disse.

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de televisão para o digital, está distribuindo kits gratuitos para as famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal. São mais de 75 mil kits disponíveis em Porto Velho e Candeias do Jamari. Para incentivar a instalação imediata do equipamento, a Seja Digital criou a Promoção Instalação Premiada, que está sorteando prêmios de R$2 mil, em cartões pré-pagos, quinzenalmente até 14 de agosto, data do desligamento do sinal analógico de TV na região.

Para concorrer à promoção, a população precisa instalar em casa seu kit gratuito, que vem com antena digital e conversor com controle remoto. No final do processo de instalação aparece um código na tela da TV. Após esta etapa, é necessário entrar no site sejadigital.com.br/concorra ou ligar no 147 (ligação gratuita) com o número do código gerado e se cadastrar para concorrer.

O primeiro sorteio acontecerá nesta quarta-feira, 18 de julho, e o premiado terá seu nome divulgado no site da Seja Digital e em sua página no Facebook.

Retire o kit gratuito, instale os equipamentos e participe!

Distribuição de kits gratuitos

Para saber se tem direito ao kit e agendar a retirada, a população deve ligar gratuitamente para o número 147 com NIS (Número de Identificação Social) em mãos ou acessar o portal sejadigital.com.br/kit.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo

suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.

