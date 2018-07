Ação foi desenvolvida no último sábado pela Semur e Semes, em parceria com outras instituições

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizou no sábado, 14/7, diversas ações sociais e de lazer no do condomínio Porto Madero IV, na zona Leste da capital.

A atividade, que conta com apoio de diversas entidades governamentais e não governamentais, é realizada mensalmente, desde o final do ano passado, nos empreendimento sociais de Porto Velho. “O projeto é organizado pela Semur, em parceria com a Semes e várias outras instituições, com temáticas diversas, como educação ambiental, esporte e lazer”, explica a secretária Márcia Cristina Luna, da Semur.

“Com apoio dos parceiros, desenvolvemos atividades lúdicas, recreativas e informativas, articulando e agregando a comunidade para o exercício pleno da cidadania”, destacou o secretário Gerson Costa, da Semes.

Atividades

A Eletrobras forneceu o atendimento para cadastro à Tarifa Social de energia Elétrica, bem como com informações sobre como receber o benefício. O Detran, através do Programa Educação no Trânsito, desenvolveu um trabalho voltado especificamente às crianças.

A Biblioteca Municipal Francisco Meireles participou da atividade com o Projeto Leitura na Comunidade, proporcionando às famílias, em especial às crianças em vulnerabilidade social, oportunidade de estímulo à leitura, com produção de textos, pinturas, desenhos e contagem de histórias.

Na oportunidade, as famílias também participaram do plantio coletivo de mudas de espécies arbóreas.

