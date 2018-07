Em assembléia geral realizada na tarde da quinta-feira, dia 12/7, os funcionários das cooperativas de crédito do sistema Sicoob rejeitaram, por unanimidade, a proposta patronal de reajuste salarial de 3% e reajuste de 6% nos tíquetes.

Os dirigentes do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO), Antônio Tavares, diretor de Cooperativas, e a Secretária Geral Ivone Colombo, explicaram que os representantes patronais oferecem forte resistência nas negociações, e que esta seria a proposta final do Sistema. Mas o Sindicato ressalta que é de grande importância fechar o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 nas mesas de negociação.

Apesar disso os trabalhadores entendem que o ramo de cooperativas de crédito vem crescendo nos últimos anos e que, mesmo em tempos de crise econômica, o sistema Sicoob tem plenas condições de atender as reivindicações da categoria, que são aumento de 5% nos salários e tíquete alimentação de R$ 1.000,00 ao mês.

Agora o Sindicato vai informar ao sistema o resultado da assembléia geral e requerer a reabertura das negociações.

Comentários

comentários