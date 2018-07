O Primeiro Módulo do Programa Desenvolver foi realizado no último sábado (14) com turma lotada. Os cerca de 50 alunos participantes receberam noções de word básico numa aula dinâmica e prática. O próximo módulo acontece no dia 21.

Chirlany Carvalho, diretora Acadêmica da Faculdade Porto, conta que o número de inscritos superou as expectativas. “Recebemos pessoas de uma faixa etária variada, desde estudantes menores de idade até um público mais velho, de pessoas realmente interessadas em ingressar ou se realocar no mercado de trabalho”.

No laboratório de informática, os alunos aprenderam na prática noções da ferramenta word e técnicas de formatação. “Apesar de já saber alguma coisa do conteúdo, o professor deu umas dicas legais, que vão me ajudar quando for ingressar no mercado de trabalho”, conta a estudante Luísa Vilela. Ela conta que decidiu fazer o curso exatamente para agregar conhecimento e enriquecer o currículo.

Outro participante do módulo foi o também estudante Richardson Nascimento. Ele diz que viu no Programa Desenvolver uma oportunidade de se qualificar para quando for em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. “Acho importante essa oportunidade, porque têm muitas pessoas como eu, que busca se qualificar. Gostei da aula, professor interagiu e fez com que a gente entendesse o conteúdo”, avalia o estudante.

No próximo sábado, 21, acontece o segundo módulo do programa, de elaboração de Currículo, com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Maria das Graças de Souza. “Os participantes terão uma aula completamente prática, e sairão de lá com um modelo individual de currículo pronto, de acordo com as exigências de mercado”, explica Chirlany.

As aulas acontecem nas dependências da Faculdade Porto, das 14h às 18h, com a participação de alunos e professores da instituição, e são oferecidas de forma gratuita.

