No próximo sábado (21), o ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Carlos Magno, vai lançar sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Progressistas (PP), no Elegancy Festas e Eventos (Rua Padre Adolfo Rohl, 420), em Ouro Preto do Oeste. O evento começa às 13 horas e vai contar com as presenças do senador Ivo Cassol (PP), da presidente estadual do PP, Jaqueline Cassol, além de outras lideranças estaduais.

Trabalho

Carlos Magno Ramos nasceu no dia 16 de junho de 1958, na cidade de Coromandel (MG). Chegou em Rondônia com apenas 20 anos, em busca de oportunidade. Nesses 40 anos vividos no Estado, deixou sua marca de trabalho e atuação política.

Magno já foi deputado federal de 2011 a 2015, quando ocupou a vice-líderança do PP na Câmara Federal (de 05/03/2013 a 08/10/2013). Também ocupou o cargo de deputado estadual na década de 1990 e prefeito de Ouro Preto do Oeste em dois mandatos (1997 a 2004).

O progressista também já foi nomeado para diversos cargos públicos: diretor executivo do Incra em Rondônia (1990-1991); Delegado Federal de Agricultura (1991-1992); Secretário Federal de Agricultura (2005-2006 e 2008 a 2010), secretário estadual de Agricultura, além de Chefe da Casa Civil (04.2006 a 06.2007)

Serviço:

Pauta: Lançamento da pré-candidatura de Carlos Magno ao Senado Federal.

Data: 21 de julho (sábado)

Horário: A partir das 13 horas.

Local: Elegancy Festas e Eventos (Rua Padre Adolfo Rohl, 420), em Ouro Preto do Oeste – RO.

