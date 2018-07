Em guajara-Mirim, o Prefeito Cícero Alves Noronha Filho (DEM) mais uma vez coloca a cidade em destaque no noticiário estadual, no que se refere à pagamentos de diárias com dinheiro público a servidores, dessa vez, o chefe do executivo municipal se superou ao autorizar o pagamento de dois mil e quatrocentos reais (R$ 2.400,00) ao servidor João Maicon de Castro Marinho, que foi nomeado no mês de abril de 2017 para o cargo de Diretor de Assuntos Fundiários, mas que na verdade exerce a função de motorista do Gabinete do Prefeito.

De acordo com o relatório de prestação de contas publicado no Portal da Transparência da Prefeitura, recebeu oito (08) diárias no valor de trezentos reais cada (R$ 300,00) para se deslocar até a cidade de Porto Velho, para atender o programa café Clonal, no transporte de mudas dessa variedade da Capital rondoniense ao município de Guajará-Mirim.

De acordo com o que consta no relatório do Portal da Transparência o servidor fez esse trajeto por duas vezes todos no mês de Janeiro desse ano, nos dias, precisamente nos dias, 22, 23, 24, e 25 retornado a sede do município no dia 26. Já à outra viajem foi realizada no mesmo mês, nos dias, 27, 28 e 29 retornando no dia 30. Por essas viagens o município pagou ao Motorista a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Nossa equipe de reportagem que acompanha diariamente todas as publicações dos atos do executivo municipal no Portal da Transparência estranhou o tamanho desperdício com o dinheiro público, já que a cultura de plantio de Café não faz parte da economia do município.

Mais esse ato imprudente do prefeito Cícero Noronha tem indignado a tão sofrida população da Pérola do Mamoré, “senhor prefeito agora o povo quer saber, onde estão as mudas de café, que foram transportadas e qual foi a finalidade trazê-las para o município”.

A direção da Radio Interativa de Guajará-Mirim, vem a publico informar que esta convidando formalmente o senhor prefeito Cícero Alves Noronha Filho, para que o mesmo possa vim a sede da emissora no intuito de prestar os esclarecimentos a população dos atos noticiados praticados nessa gestão.

Fonte: Radio Interativa FM de Guajará-Mirim

