O Sicoob, maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil, mesmo não sendo obrigado a aderir a auto regulação imposta aos bancos em relação ao limite por uso do cheque especial, passará a adotar as medidas por entender que se trata de uma ação de educação financeira.

Na nova regra, que passou a valer no início deste mês, as instituições financeiras são obrigadas a alertar seus correntistas quando esses entrarem no cheque especial. Além disso, o normativo prevê que os bancos ofereçam opções personalizadas para quem se endividou no cheque especial, entre elas, o parcelamento do saldo devedor. A ideia é permitir a transferência da dívida para linhas de crédito com juros menores, para facilitar a quitação do débito.

Segundo Angelo Eduardo Glazar Curbani, Superintendência de Soluções Corporativas do Sicoob Confederação, as medidas estão sendo tomadas pelo Sistema mais no sentido de se cumprir o papel do cooperativismo de educar financeiramente e preocupar-se com a saúde financeira de seus cooperados. “Até porque nossa taxa média de cheque especial é cerca de 50% mais baixa do que a dos bancos”, lembra Angelo.

Com essa definição, os cooperados do Sicoob que iniciam a utilização do limite de cheque especial recebem a orientação que estão acessando uma linha de crédito para ser utilizada eventualmente e para emergências.

Sobre o Sicoob – O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por 475 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a sexta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,6 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

