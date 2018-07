Considerados foragidos desde domingo (15), o médico Denis Cesar Barros Furtado, o Dr. Bumbum, e mãe dele, Maria de Fátima Furtado, foram presos na tarde desta quinta-feira (19). Os dois são acusados da morte da bancária Lilian Calixto que faleceu após ter sido submetida a um procedimento estético na casa de Denis, localizada em uma cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Mãe e filho foram encontrados por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) em um centro empresarial na Barra. Conforme a delegada, Adriana Belém, da 16ª DP, os dois estavam no escritório de um advogado, com quem ela negociava a rendição.

RECOMPENSA

O setor de inteligência do batalhão da PM contou com informações do Disque Denúncia, que oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações do paradeiro do médico e da mãe. No registro do Disque Denúncia, a ligação para o batalhão aconteceu às 13h12 (veja na reprodução abaixo) e cerca de duas horas depois eles foram presos. O informante receberá o prêmio nos próximos dias.

Às 16h13, Denis e a mãe chegaram à 16ª DP acompanhados do advogado. Nenhum dos dois conversou com a imprensa.

Comentários

comentários