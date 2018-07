O Ministério Público de Rondônia, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOP-Infância), realizou, na última quarta-feira (18/07), inspeções técnicas em unidades de acolhimento e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS) do Município de Machadinho do Oeste. Nesta quinta (19/07), as atividades tiveram continuidade no Município de Vale no Anari.

As inspeções, que integram o Projeto CAOP-Itinerante, resultarão em relatórios, que devem subsidiar a atuação do MP na região.

Paralelamente às inspeções, o Diretor do Centre de Apoio da Infância, Promotor de Justiça Marcos Tessila, tem ministrado palestras de conscientização e prevenção a vulnerabilidades sociais e educacionais no campo, bem como trabalho infantil rural. Em Machadinho, um público de aproximadamente 70 pessoas participou do evento e recebeu material de divulgação de campanhas de proteção à infância. Estiveram presentes técnicos da Emater, Idaron, Semagric e Sindicatos Rurais.

Nesta quinta-feira, a equipe do MP realiza inspeções e reunião com integrantes da rede de proteção aos direitos de crianças e dos adolescentes em Vale do Anari.

Além do Diretor do CAOP, integram a equipe técnica do CAOP-Infância, as servidoras Luciana Silva e Edna Fernandes.

Comentários

comentários