O evento, que ocorreu em Ouro Preto do Oeste, reuniu lideranças de todo o Estado de Rondônia.

O ex-prefeito e ex-deputado estadual e federal Carlos Magno Ramos (PP) mostrou que, mesmo sem mandato, ainda exerce grande influência na política rondoniense. Isso pôde ser comprovado durante o encontro do Partido Progressista (PP), na tarde deste sábado (21), em Ouro Preto do Oeste, que oficializou sua pré-candidatura ao Senado.

O encontro suprapartidário contou com a presença de diversos deputados estaduais e federais, e respectivos pré-candidatos de vários partidos, bem como lideranças de todo o Estado de Rondônia e a participação especial do cacique do PP no Estado, senador Ivo Cassol.

Diante de centenas de convidados, o anfitrião não conteve a emoção ao relembrar sua trajetória política e do implante de fígado que salvou sua vida. Na oportunidade, enfatizou sua fé ao reafirmar com orgulho que se tornou um homem cristão.

Magno, em seu discurso, fez questão de frisar que sua pré-candidatura foi motivada principalmente em razão do convite de Ivo Cassol e que esses quase 40 anos de vida pública o credenciam a disputar essa eleição. “Todos me conhecem, não somente as pessoas de Ouro Preto do Oeste, mas de todo o Estado. Que essas mesmas possam avaliar os quase 40 anos de trabalho que dediquei à vida pública”, destacou.

Ivo Cassol, ao se pronunciar, demonstrou amizade e companheirismo ao afirmar que não abre mão da candidatura de Carlos Magno ao Senado. Quanto ao seu apoio à pré-candidatura ao governo de Acir Gurgaz (PDT), ele não confirmou, dizendo apenas que tem até o dia cinco de agosto para decidir.

O pré-candidato ao Senado, se disse surpreso e muito feliz por estar recebendo uma grande quantidade de felicitações de amigos de todo o Estado de Rondônia que acreditam em sua capacidade, experiência e declaram total apoio a esse projeto.

